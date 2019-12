Apenas metade das suas amizades são realmente verdadeiras, diz estudo

Se você acha que tem muitas amizades, saiba que boa parte delas não são verdadeiras. De acordo com um estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), apenas 50% dos sentimentos amistosos são correspondidos. Ou seja, possivelmente, você só pode contar com metade das pessoas que considera suas amigas.

No estudo, que foi publicado na revista “PLOS One”, os cientistas analisaram 84 estudantes do curso de Administração. Em um questionário, os participantes classificaram seus relacionamentos com os colegas de classe em uma escala de zero a cinco, na qual zero não indicava proximidade, três significava amizade e cinco representava amizade duradoura.

Quando os resultados foram computados, 94% dos voluntários disseram que as pessoas que marcaram como amigas também lhes citariam de volta. Mas, os pesquisadores descobriram que apenas 53% das amizades foram validadas.

Ainda que esse experimento tenha sido feito com uma pequena amostra de pessoas, um artigo recente do “The New York Times” indica que vários estudos dos últimos anos mostraram conclusões semelhantes.

De acordo com especialistas entrevistados pelo jornal, existem algumas razões para essa disparidade. Primeiramente, é difícil definir amizade, pois adultos tendem a ver um amigo como alguém útil e não como um relacionamento significativo. “Tratar amigos como investimentos ou mercadorias não tem nada a ver com a ideia de companheirismo verdadeiro”, disse Ronald Sharp, um dos idealizadores da pesquisa.

Para Sharp, as mídias sociais intensificaram o problema, pois as pessoas não enxergam o valor das pequenas coisas. “Hoje, apenas passar um tempo juntos tornou-se, de certo modo, uma arte perdida. Todos estão tão ansiosos para exibir seus relacionamentos que perderam a noção do que é realmente ser amigo”, afirmou o professor.

Outro especialista citado pelo “The New York Times”, o pesquisador e psicólogo Robin I.M. Dunbar ressaltou que, segundo seus próprios estudos, as pessoas só conseguem ter no máximo cinco amigos íntimos. “Há uma quantidade limitada de tempo e capital emocional que podemos distribuir. Portanto, somos capazes de construir apenas cinco relacionamentos realmente intensos. Você pode achar que tem mais que isso, mas provavelmente não é recíproco”, finalizou Dunbar.