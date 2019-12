10 filmes recentes em que as cenas de sexo foram para valer

Como o sexo ainda é um tabu na sociedade, as cenas de relações sexuais ficam restritas ao submundo dos filmes pornográficos. No cinema convencional, o que ocorre, geralmente, são simulações. Trata-se de “técnica”, como sempre dizem os atores, ou do trabalho de dublês. Mas, alguns cineastas gostam de brincar com os limites e colocam cenas de sexo explícitas e reais em suas produções de ficção. A Revista Bula reuniu em uma lista dez exemplares recentes, lançados entre 2016 e 2019. Entre eles, destacam-se “Ana, Meu Amor” (2017), de Calin Peter Netzer; e “Marfa Girl 2” (2018), de Larry Clark. Os títulos estão organizados de acordo com a data de lançamento.

Mektoub, My Love: Intermezzo (2019), Abdellatif Kechiche

Em 1994, Ophélie descobre que está grávida de seu amante, Tony. Ela está noiva de outro homem, o casamento se aproxima, e Tony se recusa a assumir o relacionamento. Agora, Ophélie se sente perdida entre as duas escolhas possíveis: ir a Paris e fazer um aborto em segredo para se casar ou seguir seu instinto materno e cuidar da criança sozinha.

Marfa Girl 2 (2018), Larry Clark

O filme acompanha a vida de dois jovens que moram na pequena e desértica cidade de Marfa, no Texas. Adam, um skatista, tem dois filhos com mulheres diferentes, mas não assume suas responsabilidades como pai. E “Marfa Girl”, personagem cujo nome não é citado, luta para reconstruir sua vida e superar um estupro que sofreu no passado.

Ana, Meu amor (2017), Calin Peter Netzer

Ana e Toma se conhecem na faculdade de literatura e se apaixonam intensamente. Lutando contra a vontade dos pais, Toma se casa com Ana. Mas, quando eles descobrem que Ana sofre de uma doença mental, o relacionamento começa a ruir aos poucos. Toma esquece de si mesmo e faz de tudo para cuidar de Ana, mas ela se torna cada vez mais confusa e distante.

A Thought of Ecstasy (2017), Rolf Peter Kahl

Ao ler um livro, Frank lembra de seu antigo amor, Marie. Há 20 anos, ela se mudou para os Estados Unidos e nunca mais deu notícias. Sentindo-se melancólico, Frank resolve viajar para os EUA para encontrá-la. Em seu percurso, ele conhece Nina, uma enigmática garota de programa que ganha a vida filmando suas relações sexuais. Ela se interessa por Frank e o convida para trabalhar com ela.

Picture of Beauty (2017), Maxim Ford

Stephanie e Julia são duas amigas que vivem em uma pequena vila dominada pela igreja católica, no início do século 20. Franek, um talentoso pintor de imagens eróticas, chega ao local em busca de modelos. Secretamente, as amigas aceitam posar para Franek e os três se envolvem em um triângulo amoroso. Em uma sociedade reprimida, Stephanie e Julia descobrem a paixão e o desejo.

A Noite (2016), Edgardo Castro

Com uma estética hiper-realista, o filme acompanha Martin, um homem de 40 anos, que caminha pelo submundo do sexo em Buenos Aires. Desesperadamente solitário, Martin procura sexo nas ruas para passar o tempo. Durante toda a noite, ele fica com várias pessoas, entra em diferentes boates, participa de orgias e consome drogas.

Love Machine (2016), Pavel Ruminov

O diretor Pavel Ruminov filma o processo de término com sua ex-namorada, a atriz Natalia Anisimova. Ele decide se separar, mas Natalia se recusa a deixar a casa que os dois dividem, alegando que a história que os dois construíram não pode acabar. Durante esse tempo, eles brigam, contam confidências e fazem amor repetidas vezes.

Needle Boy (2016), Alexander Bak Sagmo

A vida tornou-se insuportável para Nick, de 23 anos. Ele arma um plano sombrio e vai armado a um passeio de barco com seus colegas da faculdade, planejando assassiná-los. Mas, o destino se antecipa e um acidente em alto-mar mata os estudantes, deixando apenas Nick vivo. Pelos próximos dias, Nick enfrenta uma forte crise existencial, assustando todos ao seu redor.

Theo e Hugo: Paris 05:59 (2016), Olivier Ducastel e Jacques Martineau

O filme acompanha Theo e Hugo, jovens gays que se conhecem durante uma orgia em um clube de sexo no subúrbio de Paris. Os dois se aproximam e decidem pedalar pela cidade, conversando sobre suas vidas. O filme foi inteiramente filmado em tempo real, com início às 4h27 e término às 5h59. A cena da orgia, que inicia ocupa os 18 minutos iniciais do longa, não foi simulada.

We Are The Flesh (2016), Emiliano Rocha Minter

Um apocalipse misterioso devasta o mundo, forçando os irmãos Lucio e Fauna a vagarem sem rumo em busca de comida e abrigo. Após anos sozinhos, eles encontram um dos últimos edifícios restantes da Terra, mas ele já está habitado por Mariano, que oferece abrigo a eles. Só que, em troca, Mariano faz um pedido para os irmãos: para viverem ali, os dois devem fazer sexo enquanto ele assiste.