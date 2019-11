Biblioteca do Vaticano disponibiliza livros e arquivos raros para download gratuito

Oficialmente fundada em 1475, a Biblioteca do Vaticano teve sua história iniciada antes, em 1451, quando o Papa Nicolau V decidiu criar uma modesta biblioteca para abrigar os livros deixados como herança pelos antigos papas. Hoje, a instituição possui cerca de 75 mil códices (manuscritos gravados em madeira), mais de um milhão de livros, 150 mil gravuras e desenhos, 150 mil fotografias e 8,6 mil incunábulos (livros impressos nos primórdios da imprensa). Parte desse acervo pode ser conferida agora no site DigiVatLib, onde a Biblioteca do Vaticano está disponibilizando, aos poucos, seus arquivos para visualização online e download gratuito. O projeto, que pode levar dez anos para ser finalizado, tem o objetivo de dar acesso livre ao imenso patrimônio científico da Igreja Católica.

No site, pode-se acessar os arquivos navegando pela aba “Digital Collections”. Após selecionar um material, é possível observá-lo usando as ferramentas de zoom, disponíveis no lado direito da tela. Para fazer o download, basta clicar no símbolo JPG, que aparece logo acima da imagem. Os arquivos também podem ser pesquisados por palavras-chave, título e autor(a).

Clique aqui para acessar: Biblioteca do Vaticano está disponível online