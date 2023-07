Lavar louça faz bem para a saúde e pode te ajudar a viver mais, diz pesquisa

Embates rotineiros acerca de quem será responsável pela lavagem da louça são um fenômeno global. No entanto, um estudo recente sugere que aqueles que se dedicam a essa tarefa podem estar, na verdade, beneficiando a própria saúde e prolongando a vida. A pesquisa conduzida pela Universidade de Buffalo, e divulgada no “Journal of the American Geriatrics Society”, aponta que atividades domésticas menores, como lavar a louça ou varrer o chão, podem diminuir significativamente o risco de morte.

O estudo analisou 6 mil voluntários idosos, cujas atividades físicas foram monitoradas por uma semana, com subsequente avaliação de suas condições físicas ao longo de três anos. A conclusão foi notável: os participantes que dedicaram cerca de 30 minutos diários a tarefas como lavar louça e dobrar roupas tiveram um risco de morte 12% menor do que os voluntários sedentários.

Os pesquisadores reiteram a importância dos exercícios físicos regulares — indivíduos que praticaram 30 minutos de exercícios moderados ou intensos diariamente tiveram um risco de morte 39% menor. No entanto, o estudo inova ao enfatizar que atividades leves, como tarefas domésticas, também desempenham papel crucial para a manutenção da saúde, ponto que até então não era reconhecido pela ciência.

“Os protocolos de saúde pública atuais preconizam que o exercício físico deve ser ao menos de intensidade moderada para surtir benefícios à saúde. No entanto, nosso estudo demonstra, pela primeira vez, que atividades leves também podem promover melhorias na saúde, mesmo que não estejam explicitamente nas recomendações médicas”, explica Michael LaMonte, professor de epidemiologia da Universidade de Buffalo.

A equipe de pesquisa também destacou que os resultados foram consistentes entre indivíduos de diferentes idades e pesos, sugerindo que as tarefas domésticas podem ser recomendadas para todos. Ademais, outras pesquisas apontam que tais atividades reduzem de maneira expressiva (27%) os níveis de estresse e ansiedade, contribuindo positivamente para a nossa saúde de forma integral.