Lavar louça faz bem para a saúde e pode te ajudar a viver mais, diz estudo

A discussão sobre quem vai lavar as louças é comum em todas as casas. Mas, segundo um estudo recente, o encarregado por essa tarefa beneficia a própria saúde e pode viver mais. Pesquisadores da Universidade de Buffalo, em um relatório publicado no “Jornal da Sociedade Americana de Geriatria”, descobriram que pequenos trabalhos domésticos, como lavar a louça e varrer a casa, podem reduzir significativamente o risco de morte.

O estudo envolveu 6 mil voluntários idosos. Os médicos acompanharam as atividades físicas dos participantes durante uma semana e depois avaliaram suas condições físicas ao longo de três anos. De acordo com o resultado, aqueles que passaram cerca de 30 minutos diários fazendo tarefas como lavar louça e dobrar roupas tiveram um risco de morte 12% menor que os voluntários sedentários.

Para os pesquisadores, os exercícios físicos ainda são importantes, pois os indivíduos que fizeram 30 minutos de treinos moderados ou intensos apresentaram risco de morte 39% menor. Mas, o estudo é inovador por mostrar que atividades leves, como as tarefas domésticas, são benéficas e importantes para a saúde, o que ainda não era admitido pela ciência.

“As diretrizes atuais de saúde pública exigem que o exercício físico seja pelo menos de intensidade moderada para trazer benefícios ao corpo. O nosso estudo mostra, pela primeira vez, que as atividades leves também melhoram a nossa saúde, mesmo que não estejam nas recomendações médicas”, disse Michael LaMonte, professor de epidemiologia da Universidade de Buffalo.

Os pesquisadores também relataram que os resultados são semelhantes em pessoas de idades e pesos diferentes. Ou seja, as tarefas domésticas são recomendadas para todos. Aliás, outras pesquisas indicam que elas reduzem consideravelmente (27%) o nível de estresse e ansiedade, o que contribui para a nossa saúde em geral.