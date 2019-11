As celebridades mais perigosas da internet em 2019

Sophie Turner

A atriz britânica Sophie Turner ficou famosa por interpretar Sansa Stark na série da HBO “Game of Thrones” (GoT), a mais assistida dos últimos anos. Além disso, ela faz parte do elenco da franquia “X-Men”, como a mutante Jean Grey. O nome de Turner também está associado à palavra “torrent”, o que indica que os fãs de GoT buscam por downloads piratas.