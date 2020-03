10 livros de tirar o fôlego

O livro conta a história de David Lurie, um professor de literatura que não sente prazer em dar aulas, mas é um pesquisador renomado e acaba se acostumando com seu emprego na Universidade da Cidade do Cabo. Lurie não sabe como conciliar sua formação humanista, seu desejo amoroso e as normas politicamente corretas da universidade onde dá aula. Mesmo ciente do perigo, ele se envolve sexualmente com uma aluna. Acusado de abuso, é expulso da universidade e viaja para passar uns dias na propriedade rural de Lucy, sua única filha. No campo, esse homem atormentado toma contato com a brutalidade e o ressentimento da África do Sul pós-apartheid.