Os 12 livros que Elon Musk diz que moldaram sua visão de mundo e o levaram ao sucesso empresarial e pessoal

De Zero a Um: O que Aprender Sobre Empreendedorismo com o Vale do Silício (2014), Peter Thiel

Para Peter Thiel, cofundador do PayPal e investidor em diversas startups, o próximo Mark Zuckerberg não será o criador de uma rede social que se assemelha ao Facebook, mas o inventor de algo totalmente inovador. De acordo Thiel, quem copia os gênios, provavelmente não está aprendendo com eles. Inspirado nos grandes nomes do Vale do Silício, o autor revela como construir empresas revolucionárias e apresenta uma visão otimista do futuro. “Peter Thiel é responsável por muitos negócios originais e seu livro mostra como fazer isso”, disse Elon Musk em uma entrevista.