10 diamantes escondidos na Netflix

Com um catálogo de milhares de filmes, a Netflix exibe apenas algumas opções para os usuários, de acordo com as escolhas anteriores de cada um. Mas, existem muitos longas que são verdadeiros diamantes escondidos no catálogo do serviço de streaming. Para ajudar os espectadores que apreciam bons filmes, a Revista Bula reuniu dez ótimas indicações em uma lista. Entre os destaques, estão “A Vida de uma Mulher” (2017), de Stéphane Brizé; “Monsieur & Madame Adelman” (2017), dirigido por Nicolas Bedos; e o clássico do cinema noir “O Estranho” (1946), do celebrado diretor Orson Welles. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Quatro Histórias de Desejo (2018), Karan Johar, Zoya Akhtar e outros O filme apresenta quatro histórias diferentes, que abordam as relações amorosas na Índia contemporânea. Kalindi, uma professora universitária casada, se envolve com um de seus alunos. Sudhaa, uma empregada doméstica, se apaixona por Ajit, o filho de seus patrões. A dona de casa Reena tem um caso extraconjugal com o melhor amigo de seu marido, e Megha é uma mulher recém-casada insatisfeita com sua vida sexual.

Pérolas no Mar (2018), Rene Liu Em 2007, os universitários Jian-qing e Xiao-Xiao se conhecem em um trem que parte de Pequim para uma cidade do interior, onde ambos planejam passar o fim de ano. Os dois se apaixonam e começam a namorar. Anos depois, o filme mostra Jian-qing e Xiao-Xiao se encontrando de novo, dessa vez em um aeroporto. Com os voos atrasados, eles conversam sobre o que fizeram de errado no passado e o amor que ainda sentem um pelo outro.

A Vida de uma Mulher (2017), Stéphane Brizé No século 19, Jeanne volta para casa após terminar seus estudos em um convento e passa a ajudar seus pais nas tarefas diárias. Filha de barões, ela sempre foi rica e sonha com um grande amor. Um dia, o visconde Julien de Lamare aparece na vizinhança e Jeanne logo se apaixona por ele. Os dois se casam, mas, com o passar do tempo, Julien se mostra infiel e egoísta. Assim, as ilusões de Jeanne vão se desfazendo e ela perde a alegria de viver.

Hondros (2017) Greg Campbell O documentário acompanha a vida e a carreira do famoso fotojornalista Chris Hondros, explorando as histórias surpreendentes por trás de suas fotos mais conhecidas. Chris foi o primeiro de uma geração de fotógrafos de guerra, que testemunhou as guerras no Oriente Médio em resposta aos ataques de 11 de setembro. Hondros foi morto em 2011, na Líbia, mas sua obra continua sendo celebrada nos dias de hoje.

Monsieur & Madame Adelman (2017), Nicolas Bedos Victor, um escritor amador, se apaixona por Sarah, uma estudante de literatura. Com a ajuda da namorada, ele finalmente alcança o reconhecimento que sempre sonhou. Os dois se casam e vivem juntos por 45 anos, superando todas as dificuldades, brigas e traições. Quando Victor morre, Sarah é abordada por um jornalista que deseja contar a história do escritor a partir do olhar da mulher que sempre o acompanhou.

Sonhos Lúcidos (2017), Jun-sung Kim Dae-ho, um jornalista investigativo, faz de tudo para rastrear o paradeiro de seu filho, que foi raptado há três anos. Como uma de suas últimas tentativas, Dae-ho decide tentar encontrar o filho por meio da técnica dos sonhos lúcidos. Com a ajuda de uma psiquiatra, ele consegue invadir a memória e os sonhos de outras pessoas para descobrir o que realmente aconteceu no dia do sequestro.

A Criada (2016), Park Chan-Wook O filme se passa na Coreia do Sul, na década de 1930. Durante a ocupação japonesa, a jovem Sookee é contratada para trabalhar para uma herdeira nipônica, Hideko. Sookee é cumplice de Fujiwara, um primo golpista que se passa por conde e pretende casar-se com a Hideko, para roubar sua fortuna e abandoná-la. Tudo corre bem com o plano de Fujiwara, até que Sookee e Hideko se apaixonam.

Memórias Secretas (2015), Atom Egoyan Aos 80 anos, Zev descobre que o ex-guarda nazista que matou sua família durante a Segunda Guerra Mundial vive nos Estados Unidos com uma identidade diferente. Então, ele deixa o asilo onde mora e embarca em uma viagem para encontrar o antigo guarda e fazer justiça com as próprias mãos. Só que, ao longo da jornada, Zev precisa lidar com algumas adversidades, incluindo as falhas de memória causadas pela idade avançada.

Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas (2004), Tim Burton Na juventude, Edward Bloom resolve deixar sua pequena cidade, no Alabama, para dar a volta ao mundo. Em seu percurso, ele vive aventuras surpreendentes. Anos mais tarde, no dia do casamento de seu filho, William, ele conta alguns dos episódios fantásticos que viveu, fascinando a todos. Mas, William acredita que o pai está mentindo e resolve investigar a veracidade das histórias contadas por ele.