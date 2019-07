10 séries da Netflix que de tão ruins são boas

Com um número recorde de séries no catálogo, a Netflix é a melhor opção para os que gostam de acompanhar boas histórias. Mas, em meio a tantas produções, algumas pecam pela qualidade. Ainda assim, existem séries que, mesmo possuindo péssimas atuações e falhas no roteiro, cativam a atenção do espectador, que assiste até o último episódio. A Revista Bula reuniu em uma lista dez seriados que, apesar de não serem tão bons, valem como um passatempo divertido. Entre eles, destacam-se a brasileira “3%” (2016), de César Charlone, Pedro Aguilera e outros; e “The Client List” (2012), dirigida por Jordan Budde. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

A Casa das Flores (2018), Manolo Caro Inspirada nas novelas mexicanas, a série conta a história da excêntrica família De La Mora. Ernesto, o dono de uma floricultura bem-sucedida, descobre que sua amante de longa data cometeu suicídio. Então, ele decide levar os filhos que teve com ela para sua casa, onde mora com sua mulher e filhos oficiais, que até então não sabiam de nada.

Insatiable (2018), Lauren Gussis Patty é uma garota gorda que vive sendo humilhada na escola por causa de seu peso. Após se envolver em uma briga, ela é internada por alguns meses e perde 30kg. Agora magra, ela planeja se vingar de todos os colegas que já zombaram dela. Bob, um advogado frustrado, decide treinar Patty para participar de concursos de beleza, mas não tem ideia dos planos de vingança da garota.

Amigos da Faculdade (2017), Nicholas Stoller A série acompanha um grupo de amigos que se conheceram em Harvard. Cerca de 20 anos depois, eles se encontram novamente e compartilham suas frustrações profissionais e amorosas. O reencontro traz à tona questões mal resolvidas entre eles, como paixões antigas e desentendimentos do passado.

Dinastia (2017), Irving J. Moore Blake é um empresário bilionário, dono de uma companhia de petróleo. Fallon, filha de Blake, deseja ganhar uma promoção na empresa, mas acaba perdendo espaço para Cristal, a noiva dele. Por isso, ela faz de tudo para acabar com o relacionamento, mas não consegue impedir o casamento de Blake e Cristal. Então, para se vingar, a herdeira se une ao inimigo número um de seu pai, Jeff Colby.

O Nevoeiro (2017), Christian Torpe Na pequena cidade de Bridgton, um nevoeiro repentino faz com que os moradores não possam se deslocar de onde estão. Quando alguém tenta sair, é devorado por monstros que se escondem na neblina. À medida que a névoa se alastra, o pânico toma conta dos habitantes de Bridgton. Enquanto isso, Alex sofre para reencontrar sua família, que está presa num supermercado.

Punho de Ferro (2017), Scott Buck Daniel Rand é um jovem bilionário, herdeiro da fortuna das Indústrias Rayne. Ele vê seus pais morrerem em um acidente de avião no Himalaia, mas consegue sobreviver. Ao ser resgatado, ele passa 15 anos na cidade mística de K’um-Lun, onde aprende a lutar e se torna o Punho de Ferro. Agora, Daniel decide voltar à Nova York e retomar seu posto na empresa dos pais.

3% (2016), César Charlone, Pedro Aguilera e outros Em um cenário pós-apocalíptico, os recursos estão em falta e a maior parte da população brasileira mora no Continente, um lugar miserável. Aos 20 anos, todo cidadão tem direito de participar do Processo, uma seleção que oferece uma chance de passar para o Maralto, onde há oportunidades e qualidade de vida. Mas, apenas 3% dos candidatos são aprovados no Processo.

Reign (2013), Stephanie Sengupta e Laurie McCarthy A série acompanha a vida de Mary, a jovem rainha da Escócia. Após passar anos escondida em um convento, ela é enviada à França, aos 15 anos de idade, para se casar com o Príncipe Francis, futuro rei do país, numa tentativa de unir as duas nações. Ao chegar na Corte Francesa, Mary precisa lidar com um turbilhão de intrigas políticas e escândalos sexuais.

The Client List (2012), Jordan Budde Após ser abandonada pelo marido, Riley Parks aceita trabalhar em um spa aparentemente tradicional, mas que é apenas uma fachada para o agenciamento de prostitutas de luxo. Vendo seu dinheiro acabar, Riley aceita fazer programas e assim consegue dar uma vida melhor aos filhos. Ao mesmo tempo, ela precisa se esconder e inventar mentiras para que ninguém descubra qual é sua verdadeira profissão.