Colônia de Férias Netflix: 10 filmes para ver com os filhos

Momentos de lazer entre pais e filhos são superimportantes para o desenvolvimento das crianças. Mas, como nem sempre é possível sair de casa em busca de programas divertidos, a Revista Bula analisou o catálogo da Netflix e reuniu em uma lista dez ótimos longas para assistir com toda a família, sem ter que se preocupar com diálogos inapropriados e cenas inconvenientes. Os títulos selecionados agradam crianças e adultos e trazem boas lições sobre amizade, amadurecimento, convivência e solidariedade. Entre eles, destacam-se “Jack e a Mecânica do Coração” (2013), de Mathias Malzieu e Stéphane Berla; e “Benji” (2018), dirigido por Brandon Camp. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

O Bom Sam (2019), Kate Melville Kate Bradley é uma famosa repórter de Nova York, conhecida por sempre cobrir notícias de tragédia. Mas, quando um misterioso bom samaritano, mais conhecido como “Good Sam”, começa a distribuir dinheiro para pessoas aleatórias, ela fica responsável por descobrir sua identidade. Mesmo desconfiando das boas intenções do samaritano, Kate aceita o desafio, seguindo todas as pistas deixadas por ele.

Benji (2018), Brandon Camp Remake de um clássico dos anos 1970, o filme conta a história de um cãozinho especialista em ajudar as pessoas. Adotado pelos irmãos Carter e Frankie, Benji é cuidado às escondidas, para que a mãe das crianças não saiba que eles trouxeram um cachorro para casa. Mas, quando os irmãos são sequestrados por bandidos, Benji vai fazer de tudo para ajudar a polícia a encontrá-los.

A Ganha-Pão (2017), Nora Twomey Parvana é uma garota que vive no Afeganistão governado pelas forças do Talibã. Quando seu pai é preso de maneira injusta, ela, sua mãe e a irmã ficam desamparadas. Mulheres não podem trabalhar no país e ninguém lhes vende comida se estiverem desacompanhadas. Então, Parvana decide se disfarçar de menino para trabalhar e garantir o sustento de sua família. A animação foi adaptada do livro “The Breadwinner”, de Deborah Ellis.

Kubo e as Cordas Mágicas (2016), Travis Knight Inteligente e bondoso, Kubo é um garoto japonês que passa a maior parte do tempo cuidando de sua mãe viúva. Mas, sua vida se transforma quando, sem querer, ele invoca um espírito vingativo. Agora, para sobreviver, Kuko precisa encontrar a armadura mágica de seu pai, que foi um lendário guerreiro samurai. Nessa jornada, ele conta com a ajuda de seus melhores amigos, Macaco e Besouro.

Annie (2014), Will Gluck Annie foi abandonada pelos pais ainda bebê e agora vive em um orfanato comandado pela megera senhora Hannigan. Sua vida muda completamente quando Will Stacks, o candidato a prefeito de Nova York, decide ser o seu tutor e a leva para casa. Na verdade, Will foi aconselhado por seus assessores e está usando a garota para melhorar sua imagem como político. Mas, aos poucos, ele desenvolve um amor paternal por Annie.

Jack e a Mecânica do Coração (2013), Mathias Malzieu e Stéphane Berla No século 19, Jack nasce em um dia tão frio que seu coração congela. Para salvá-lo, a parteira Madeleine substitui o órgão por um relógio. Devido à fragilidade do objeto, Jack vive isolado. Mas, quando completa 10 anos, ele decide que quer conhecer o mundo. Então, sua mãe lhe impõe três regras: não tocar nos ponteiros do relógio, controlar sua raiva e, a mais importante de todas, não se apaixonar nunca.

Você de Novo? (2010), Andy Fickman Durante o colegial, Marni é atormentada pela líder de torcida Joanna. Anos mais tarde, ela se torna uma mulher confiante e bem-sucedida na carreira. Mas, quando retorna à sua cidade natal para o casamento de seu irmão mais velho, Will, ela descobre que sua futura cunhada é Joanna. Marni percebe que Joanna finge ser uma boa pessoa, enganando Will. Então, ela faz de tudo para impedir que o casamento aconteça.

O Pequeno Nicolau (2009), Laurent Tirard Nicolau leva uma vida tranquila, sendo amado pela família e se divertindo com os amigos. Um dia, ele escuta uma conversa entre os adultos e começa a acreditar que a mãe está grávida. Nicolau acha que se os pais tiverem um outro filho, ele será abandonado. Então, o garoto convoca os amigos da escola e, juntos, eles criam planos mirabolantes para evitar o nascimento de seu irmãozinho.

Férias de Verão com Coo (2007), Keiichi Hara O filme conta a história de Koichi, um adolescente solitário que encontra um Kappa (ser aquático do folclore japonês) adormecido há mais de 200 anos. O bichinho, chamado Coo, é adotado por Koichi e sua família, que prometem ajudá-lo a reencontrar outros seres de sua espécie. Mas, de repente, toda a cidade descobre a existência de Coo, que começa a chamar a atenção da imprensa mundial.