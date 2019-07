Os melhores vinhos tintos do mundo

Larmanela (Bergerie du Capucin)

Produzido com uvas Shiraz cultivadas na zona chuvosa de Pic St Loup, apresenta os perfumes frescos e delicados do sul da França, uma mistura de frutas do bosque, chocolate e tomilho. Com acidez suave, pode ser apreciado em qualquer época do ano. Combina perfeitamente com carnes vermelhas, massas com cogumelos e queijo parmesão. Preço médio: R$ 155,00