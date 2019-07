“O Livro da Selva” e “Peter Pan e Wendy” para download gratuito, em português

Muitos clássicos da literatura estão sob domínio público na maioria dos países do mundo, mas isso não significa que boas edições em português sejam acessíveis aos brasileiros. O Instituto Mojo, uma instituição sem fins lucrativos, se propõe a mudar essa situação. No site “Domínio ao Público”, a organização publica edições bilíngues de obras sob domínio público e disponibiliza os e-books para download gratuito.

Atualmente, dois clássicos da literatura infanto-juvenil estão disponíveis no site. “O Livro da Selva” (1894), de Rudyard Kipling conta a famosa história de Mogli, um menino perdido na selva indiana que é adotado por uma família de lobos. “Peter Pan e Wendy” (1904), a obra máxima de J. M. Barrie, narra as aventuras vividas por Peter, um garoto que deseja ser criança para sempre, e sua amiga Wendy, no mundo mágico da Terra do Nunca.

Ao jornal “Folha de S. Paulo”, o presidente do Instituto Mojo, Ricardo Giassetti, disse que o projeto se iniciou com obras infanto-juvenis para “atender imediatamente ao público de pais e filhos, bem como escolas públicas e particulares”. Os livros foram ilustrados por André Ducci. O download pode ser feito em dois formatos: PDF e ePUB.

Clique aqui para acessar: Obras clássicas infantojuvenis para download gratuito