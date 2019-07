Anton Tchekhov foi um médico e escritor russo, considerado um dos maiores contistas de todos os tempos. Ele nasceu em 1860, em Taganrog, e começou a escrever durante a juventude, para ajudar sua família e pagar a universidade. Ele publicava contos em jornais e revistas famosos, atraindo a atenção da crítica literária.

Após ler “O Caçador” (1885), o célebre escritor Dmitri Grigorovich escreveu ao contista: “Você tem um talento que o coloca na linha de frente entre os escritores da nova geração”. A carta inspirou a ambição artística de Tchekhov, que, aos 27 anos, ganhou o cobiçado Prêmio Púchkin, que homenageia os melhores autores russos.

Com humor inteligente, a escrita de Tchekhov se destacou pela rejeição do moralismo presente na literatura da época. Em suas obras, não existe uma moral, o leitor é quem tira suas próprias conclusões. Ele também inovou ao usar a técnica moderna do fluxo de consciência. Entre seus contos mais famosos, estão “A Dama do Cachorrinho” (1899), “The Man in a Case” (1898) e “Kashtanka” (1887).

Tchekhov morreu em 1904, vítima de tuberculose. Em homenagem ao escritor russo, o site Project Gutemberg disponibilizou para download gratuito uma compilação com todos os seus contos, em inglês. A coleção pode ser baixada em dois formatos: ePUB ou Kindle (para dispositivos Amazon). Para fazer o download, basta clicar no link abaixo e escolher o formato desejado. Também há a opção de ler os contos online (HTML).

Clique aqui para acessar: Todos os contos de Tchekhov para download gratuito