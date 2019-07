Chet Baker foi um cantor e trompetista norte-americano, conhecido como um dos maiores ícones do jazz. Ele nasceu em 1929, na cidade de Yale, e herdou a paixão pela música de seu pai, que era um guitarrista. Aos dez anos, Baker ganhou seu primeiro trombone, mas logo o trocou por um trompete e ainda na adolescência passou a integrar bandas de jazz.

O sucesso chegou para Chet Baker no início da década de 1950, quando começou a tocar para artistas como Charlie Parker e Gerry Mulligan. Dotado de uma criatividade surpreendente, Baker dispensava as partituras e improvisava durante as músicas. Ele também inovou criando um modo de cantar com a voz quase sussurrada. Ao lado de Miles Davis, é considerado um dos fundadores do cool jazz, gênero que uniu as correntes musicais bepop e swing.

O trompetista morreu em 1988, em Amsterdã, ao cair da janela de um hotel. Até hoje, não se sabe se ocorreu um acidente ou se o músico cometeu suicídio. Para os fãs de jazz, site Archive liberou o download do álbum “The Best of Chet Baker”, lançado em 2004. A compilação de 15 músicas foi realizada por Orrin Keepnwes, escritor e produtor de jazz norte-americano, conhecido por fundar as gravadoras Riverside Records e Milestone Records.

Para baixar o disco, basta clicar no link abaixo e escolher a opção de download mp3 no lado direito da tela. É importante ressaltar que o álbum está disponível apenas para fins educacionais. Conforme aviso do próprio site, usá-lo comercialmente é considerado ilegal.

Clique aqui para acessar: As 15 melhores músicas de Chet Baker para download gratuito