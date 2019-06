Os 10 melhores vinhos tintos brasileiros

A seleção levou em conta a classificação dos rótulos na Decanter World Wine Awards, a maior competição de vinhos do mundo

De acordo com dados da OIV (Organização Internacional da Vinha e do Vinho), enquanto os três principais países fabricantes de vinho — Itália, França e Espanha — apresentaram uma queda na produção, o Brasil cresceu 169% no mercado vinicultor em 2017, ocupando a 14ª posição no ranking dos maiores produtores do mundo. Com esse avanço, os rótulos nacionais estão cada vez mais valorizados. A Revista Bula reuniu em uma lista os dez melhores vinhos brasileiros, segundo as classificações do Decanter World Wine Awards (DWWA), a maior competição enófila do mundo. Na edição de 2019, mais de 16,5 mil vinhos foram inscritos na premiação, sendo avaliados por 280 especialistas de todo o mundo. Nenhum vinho brasileiro alcançou a categoria principal do evento, a Platinum Best in Show. Mas, alguns rótulos foram agraciados com medalhas de prata e bronze.

Vale da Pedra Vale da Pedra é uma referência aos granitos que afloram nos vinhedos na vinícola Guaspari, no interior de São Paulo. Com aromas de frutas vermelhas, especiarias, chocolate e café, o vinho é agradável, com acidez média. Produzido com uvas Syrah cuidadosamente selecionadas, harmoniza perfeitamente com carnes vermelhas, carnes de caça e queijos duros.

Diana Syrah Elaborado com uvas Syrah plantadas em Boa Esperança, Minas Gerais, esse vinho possui aromas frutados que lembram amoras, ameixas e cerejas, com notas finais de goiabada e especiarias. No paladar, apresenta boa acidez, com um toque salino ao final. É agradável, fácil de beber e harmoniza bem com massas, carnes vermelhas grelhadas, queijos duros e aves.

Colheita de Inverno Syrah Com uvas Syrah cultivadas na região da Serra da Mantiqueira, o vinho Colheita de Inverno foi elaborado seguindo a técnica da dupla poda, alcançando níveis de maturação mais elevados. Apresenta uma mistura de notas de couro, carnes defumadas, ameixas, uvas passas e especiarias. Possui acidez sutil e harmoniza bem com carnes grelhadas, massas e queijos.

Speciale Syrah Ainda nova no mercado, a vinícola Casa Verrone tem se destacado nas premiações com o vinho Speciale Syrah, produzido no interior de São Paulo. O vinho tem sabor aveludado e apresenta notas de frutas negras, coco e menta, com toques finais de especiarias e caramelo. Combina com carnes vermelhas assadas, fondue, queijos maturados e massas com molhos condimentados.

Memória Teroldego Elaborado com uvas Teroldego, de origem italiana, este vinho é produzido na Serra do Sudeste e Campanha, no Rio Grande do Sul. Possui aromas marcantes, que vão desde as frutas negras e maduras, até as notas de café, chocolate e baunilha. Com acidez rica, é um vinho balanceado, que harmoniza com carnes vermelhas, massas, pizzas, embutidos e risotos com queijo.

Intenso Marselan A tradicional vinícola Salton ousou ao produzir este tinto, misturando duas variedades de uvas pouco conhecidas: Marselan e Teroldego. Agradável e fácil de beber, o vinho apresenta notas de frutas negras, vermelhas e especiarias, além de um delicado toque de hortelã e violetas. Harmoniza perfeitamente com queijos curados, embutidos, massas e carnes assadas.

Shiraz Produzido com uvas da casta Shiraz, cultivadas em Andrada, Minas Gerais; esse é um vinho potente e profundo, mas equilibrado. Possui aromas que lembram amoras, ameixas pretas e especiarias. É o primeiro exemplar da safra 2012, com edição limitada. Harmoniza bem com massas, carnes e pratos de sabor acentuado, com muitos condimentos.

Fração Única Elaborado com a variedade Cabernet Sauvignon, cultivadas na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, o vinho Fração Única apresenta boa intensidade e possui aromas de frutas vermelhas e especiarias, com um agradável toque de pimenta. Sua textura é aveludada, harmonizando perfeitamente com carnes vermelhas, molhos agridoces e queijos picantes.

Terroir Merlot Produzido no Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, esse vinho é totalmente elaborado com uvas da especialidade Merlot. Possui aromas advindos do carvalho, como cacau, baunilha, especiarias doces e frutas negras, como amoras e mirtilos. Com acidez equilibrada, combina com queijos maduros, carnes vermelhas e massas com molhos condimentados.