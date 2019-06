Adotar cães e gatos é coisa séria! Se não for para cuidar, não os tenha

Estava o maior rebuliço na portaria do meu prédio. Moradores conversavam revoltados porque um casal, que havia se mudado, simplesmente deixou o cão para trás. Fiquei arrasada. Deveria ter passado reto e subido ao meu apartamento, mas minha curiosidade gosta de ser torturada. Parei para saber toda a história.

Uma das moradoras me contou que estava incomodada com o latido doído que vinha de algum lugar. Ela olhava pela sua sacada e procurava a origem do sofrimento canino, mas não conseguia identificar de onde estava vindo. Era um som abafado e persistente. O cão chorava dia e noite.

Então essa moradora desabafou sua angústia com o zelador, que resolveu conferir o que estava acontecendo. O homem descobriu que o apartamento que havia sido desocupado dias atrás não estava realmente vazio. Ao aproximar o ouvido da porta, ouviu um barulho. Ao forçar a maçaneta, sem sucesso porque estava trancada, um latido desesperado surgiu. Finalmente, chamou o chaveiro para abrir o imóvel.

O cão estava com fome, com sede e com medo. O zelador chorou. Depois me contou: “o bichinho adorava sair para passear, e eu passava a mão na sua cabeça peluda toda vez que o encontrava com o dono pelos corredores do prédio”.

Não consigo entender como uma pessoa tem coragem de fazer isso com seu animalzinho. Outro dia, vi uma postagem no Facebook falando que uma família tinha mudado de cidade e deixado três gatos para trás. Os bichanos miavam sem rumo pelo quarteirão da casa em que haviam vivido: deviam estar procurando os seus humanos.

Seres humanos… O que será de nós: pobres mortais, pobres de espírito e de amor? O homem é capaz de fazer muita coisa ruim, eu sei. Mas abandonar seu cão e gato como se eles fossem um sofá velho faz parte das coisas que estão além do meu entendimento.

Uma amiga se mudou para outro país e levou seus dois cachorros consigo. Houve todo um preparo, envolvendo médico veterinário e companhia aérea, mas foi totalmente possível e praticável. Aliás, foi mais do que isso: foi uma prova de amor e lealdade.

Aquele dia, subi para meu apartamento desesperançosa. Triste. Pensando no cão abandonado, abri a porta e encontrei quatro olhinhos afetuosos. As duas gatas sabem quando é hora de eu voltar do trabalho e ficam me esperando. Entrei e fui recebida com afagos e miados, como todo dia em que chego em casa.

Nossos animais são membros da família. Todos os dias, quando saímos de casa, os bichinhos ficam na porta ou no portão nos olhando de um jeito que chega a nem dar vontade de sair. Por isso, se você for capaz de abandonar seu amigo de quatro patas, é melhor nem o ter. Adotar cães e gatos é coisa séria! E muito humano não merece o animalzinho que tem.