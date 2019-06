Filmes ganhadores do Oscar 2019 para ver no NOW

Oscar é considerado a maior premiação do cinema, realizada anualmente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Os filmes que concorrem ao prêmio são aguardados ansiosamente pelos cinéfilos. Para ajudar os espectadores que desejam assistir as produções premiadas em 2019, a Bula reuniu em uma lista oito filmes que venceram em diferentes categorias e estão disponíveis no NOW – serviço de vídeo e streaming gratuito para assinantes da NET. Entre os selecionados, destacam-se “Bohemian Rhapsody”, de Bryan Singer, que ganhou quatro estatuetas; e “Pantera Negra” (2018), de Ryan Coogler; vencedor em três categorias. Todas as oito produções podem ser assistidas no catálogo do NOW na televisão, no site ou no aplicativo. O app possui uma versão para smartphones Android, disponível no Google Play, e para dispositivos Apple, na App Store. No computador, é necessário acessar Now Online. O serviço de streaming exige login e senha, que podem ser criados no próprio site da operadora.

A Favorita (2018), Yorgos Lanthimos O filme conta a história da última monarca da família britânica Stuart, a Rainha Anne, que reinou entre os anos de 1702 e 1707. Sarah Churchill, a Duquesa de Marlborough, era a confidente, conselheira política e amante secreta da rainha. Mas, a influência de Sarah é colocada à prova com a chegada de Abigail, sua prima distante que veio buscar um posto no palácio. A nova criada se aproxima aos poucos da rainha e deixa claro que não medirá esforços para subir na vida. Olivia Colman, que interpreta a Rainha Anne, foi premiada com o Oscar de “Melhor Atriz”.

Bohemian Rhapsody (2018), Bryan Singer Freddie Mercury e seus companheiros Brian May, Roger Taylor e John Deacon mudaram o mundo da música ao formarem a banda Queen, durante a década de 1970. Após o sucesso estrondoso do grupo, o comportamento extravagante de Mercury cria tensões entre os membros da banda. O filme ganhou o Oscar em quatro categorias: “Melhor Edição de Som”, “Melhor Montagem”, “Melhor Mixagem de Som” e “Melhor Ator”, prêmio dado a Rami Malek, que interpreta Mercury.

Free Solo (2018), Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi Aos 30 anos, Alex Honnold é um dos mais renomados alpinistas de sua geração. Mas, apesar de todas as suas conquistas, ele sonha com um desafio que nenhum outro alpinista conseguiu realizar: escalar, sem equipamentos de segurança, o paredão rochoso El Capitan, que possui 975 metros. O filme acompanha o escalador durante dois anos, enquanto ele se prepara para a aventura mais ousada de sua vida. A produção foi premiada na categoria “Melhor Documentário”.

Homem-Aranha: No Aranhaverso (2018), Peter Ramsey, Bob Persichetti, Rodney Rothman Após ser atingido por uma teia radioativa, Miles Morales, um jovem negro do Brooklyn, se torna o novo Homem-Aranha. Ele resolve visitar o túmulo de Peter Parker numa noite chuvosa e é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje de herói por baixo de um sobretudo. Logo, Miles descobre que existem outras versões do Homem-Aranha em dimensões paralelas. O filme ganhou o Oscar na categoria de “Melhor Animação”.

Infiltrado na Klan (2018), Spike Lee O filme conta a história real de Ron Stallworth, um policial negro dos Estados Unidos. Em 1978, ele desenvolveu um plano para se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunicava com os membros do grupo por meio de cartas e telefonemas e, quando precisava estar presente, enviava seu colega de trabalho branco, Flip Zimmerman. Logo Ron se tornou o líder da seita e conseguiu sabotar dezenas crimes de ódio planejados pelos racistas. O longa ganhou o Oscar na categoria “Melhor Roteiro Adaptado”.

Nasce Uma Estrela (2018), Bradley Cooper Jackson Maine é um cantor country no auge da fama. Um dia, após um de seus shows, ele para em um bar, onde a jovem cantora Ally está se apresentando. Jackson se encanta com talento de Ally e decide ajudá-la a alcançar o estrelato. Os dois iniciam um relacionamento e, enquanto a carreira de Ally está em ascensão, Jackson cai no esquecimento. O filme ganhou o Oscar de “Melhor Canção Original” por “Shallow”, composta por Lady Gaga, Andrew Wyatt, Anthony Rossomando e Mark Ronson.

Pantera Negra (2018), Ryan Coogler Após a morte de seu pai, o príncipe T’challa precisa assumir o reino de Wakanda, a nação africana mais tecnologicamente avançada do mundo. Uma grande quantidade de Vibranium, metal pertencente a Wakanda, foi roubada no passado e T’challa vai atrás do ladrão, Ulysses Klaue. Para isso, ele conta com a ajuda de Okoye, chefe da guarda; sua irmã Shuri; e Nakia, a sua grande paixão. “Pantera Negra” ganhou o Oscar em três categorias: “Melhor Trilha Sonora Original”, “Melhor Figurino”, e “Melhor Direção de Arte”.