1 — Feijoada — do Sujinho, na Consolação

2 — Pastel com Caldo de Cana — da Barraca do Zé, na Feira do Pacaembu

3 — Sanduíche de Pernil — do Bar Estadão, Viaduto Nove de Julho

4 — Bauru — do Ponto Chic, no Largo do Paissandu

5 — Disco de Fraldinha — do Lambe-Lambe, em Higienópolis

6 — Pão de Queijo com Carne de Panela — da Venda Baianeira, na Barra Funda

7 — Picadinho — do Bar da Dona Onça, na Avenida Ipiranga

8 — Coxinha — do Veloso, na Vila Mariana

9 — Croissant de Chocolate — da Benjamin, em Higienópolis

10 — Virado à Paulista — do Bar do Vardemá, na Mooca

11 — Dadinho de Tapioca — do Mocotó, na Vila Medeiros

12 — Talharim à Corano — da Cantina Piolin, na Rua Augusta

13 — Sanduíche de Mortadela com Pão — do Mercado Municipal

14 — Esfiha de Carne — da Esfiha Juventus, na Mooca

15 — Batida de Maracujá com Limão — do Cu do Padre, em Pinheiros

16 — Hambúrguer — do Seu Oswaldo, no Ipiranga

17 — Mousse de Chocolate — do L’Entrecôte d’Olivier, na Avenida Lorena

18 — Espaguete à Carbonara — da Famiglia Mancini, na Rua Avanhandava

19 — Penne do Bruno — da Cantina C… Que Sabe!, no Bixiga

20 — Pão de Queijo com Requeijão — da Bella Paulista

21 — Paella — do Fuentes, nos Jardins

22 — Pizza Caprese — da Bráz Quintal, na Vila Mariana

23 — Coxinha com Catupiry — do Frangó, na Freguesia do Ó

24 — Espaguete Adoniran Barbosa — da Villa Tavola, no Bixiga

25 — Sorvete de Hortelã com Chocolate — da Frida & Mina, em Pinheiros

26 — Parmegiana — do Salada Record, na Avenida São João

27 — Bomba de Chocolate — da Doceria Holandesa, na Alameda Barão de Limeira

28 — Ceviche de Pescado — do Rinconcito Peruano, no Centro

29 — Kibe — do Raful, na região da 25 de março

30 — Cannoli — do Antônio Cannoli, na Mooca

31 — Mil-folhas — da Confeitaria Dama, em Pinheiros

32 — Esfiha de Carne — da Esfiha Imigrantes, na Vila Gumercindo

33 — Arroz-Doce — do Café Girondino, no Centro

34 — Cachorro Quente — do Dog Vida, na Praça Silvio Romero

35 — Pão de Queijo Recheado com Pernil — da Conceição Discos, na Vila Buarque

36 — Bacalhau com Natas — da Leiteria Ita, na Rua do Boticário

37 — Polvo à Feira — do Restaurante Pasv, na Avenida São João

38 — Galeto ao Ponto — do Galeto Lousã, no Centro

39 — Strogonoff — do La Farina, na Rua Aurora

40 — Café Coado com Pão de Queijo — da Canastra Pão de Queijaria, na Vila Madalena

41 — Pastel de Feira — da Banca da Maria, na Mooca

42 — Kebab — do Pitico, em Pinheiros

43 — Sanduiche de Contrafilé do Hot Dog do Celino, no Pacaembu

44 — Acarajé — do Patuá da Baiana, no Bixiga

45 — Espresso com Chantilly de Café — do Coffee Lab, na Vila Madalena

46 — Jerimum com Carne Seca — do Galinhada do Bahia, na Vila Guilherme

47 — Mussaká — do Delishop, no Bom Retiro

48 — Torresmo de Pancetta com Goiabada — da Casa do Porco, no Centro

49 — Filé à Oswaldo Aranha — do Bar São Cristóvão, na Vila Madalena

50 — Churro à Moda Espanhola — da La Churreria, no Itaim Bibi