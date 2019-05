10 séries eróticas para ver na Netflix

Com mais de 70 mil produções no catálogo, a Netflix possui boas opções de filmes e séries para todos os gostos. E, ainda que o serviço de streaming não exiba conteúdo adulto explícito, algumas de suas séries são recheadas de cenas eróticas. A Revista Bula vasculhou o catálogo da Netflix e reuniu em uma lista as dez séries mais ousadas disponíveis na plataforma. Além das cenas sexuais quase explícitas, todos os títulos selecionados possuem histórias envolventes. Entre os destaques, estão “Wanderlust” (2018), de Nick Payne; e “The Client List” (2012), dirigida por Jordan Budde. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Sex Education (2019), Laurie Nunn A série conta a história de Otis, um adolescente desajeitado, com dificuldade para fazer novos amigos. Apesar de ser virgem, ele é filho de uma terapeuta sexual, que fala abertamente sobre sexo. Então, Otis se considera um especialista no assunto e junto com Maeve, uma colega de classe rebelde, monta uma clínica de saúde sexual clandestina dentro da escola para oferecer terapia aos outros estudantes.

Baby (2018), Andrea De Sica e Anna Negri Chiara e Ludo são duas amigas de 15 anos que moram em um bairro de classe média e frequentam uma boa escola, em Roma. Enquanto Ludovica enfrenta problemas financeiros com sua mãe, Chiara está cansada das brigas dos pais. Em busca de dinheiro, as amigas decidem se prostituir. Rapidamente, elas conseguem muitos clientes e conquistam uma vida de luxo e glamour. A série foi inspirada em um caso real ocorrido na Itália, em 2014.

Wanderlust (2018), Nick Payne A psicóloga Joy Richards e o marido, Alan, estão casados há mais de 20 anos. Eles não sentem mais desejo um pelo outro e estão insatisfeitos com o relacionamento que vivem. Decidida a reacender a paixão em seu casamento, Joy propõe ao marido que eles experimentem sair com outras pessoas. Mas, aos poucos, o casal descobre que abrir a relação não é a melhor maneira de salvar o casamento.

Gypsy (2017), Lisa Rubin Neste suspense psicológico, Jean Holoway parece ser uma mulher comum do subúrbio norte-americano, mas na verdade é uma psicóloga que ultrapassa os limites éticos de sua profissão para se infiltrar na vida de seus clientes. Jean fica obcecada por Sidney, ex-namorada de Sam, um paciente que não consegue superar o fim do namoro. Disfarçada de “Diane”, a psicóloga desenvolve uma relação íntima e perigosa com Sidney.

Hot Girls Wanted: Turned On (2017), Ronna Gradus, Rashida Jones e Jill Bauer Baseada no documentário “Hot Girls Wanted” (2015), a série apresenta o relato de várias mulheres inseridas no mundo da pornografia. Elas contam como a tecnologia e a ascensão dos sites pornográficos mudaram a produção e o consumo de conteúdo erótico nos dias atuais. Aplicativos de encontros, pornografia feminista, sexo virtual e relações inter-raciais são alguns dos temas abordados pela série.

Easy (2016), Joe Swanberg Centrada nas relações modernas, “Easy” apresenta histórias independentes, mas que às vezes se esbarram. Cada uma delas é baseada em um núcleo diferente, e com tramas completamente distintas — embora a temática seja sempre a mesma: as complicações dos relacionamentos conjugais, entre pais e filhos ou namorados e amantes.

Eu, Tu e Ela (2016), John Scott Shepherd Emma e Jack estão casados há muitos anos e enfrentam um período difícil no relacionamento. Os dois se amam, mas sentem que a vida sexual deles não é mais a mesma. Pensando em reacender a relação, eles contratam Izzy, uma estudante que oferece aos dois um serviço de “acompanhante”. A jovem parece ser a solução dos problemas do casal e tudo vai muito bem, até que um deles se apaixona por ela.

The Client List (2012), Jordan Budde Após ser abandonada pelo marido, Riley Parks aceita o emprego em um spa aparentemente tradicional, mas que na verdade oferece mais do que simples massagens. Riley começa a fazer programas e essa experiência faz com que ela enxergue o mundo de uma maneira diferente. Mas, para que ninguém descubra sua verdadeira profissão, ela precisa fingir para todos que é apenas uma mãe solteira e dona de casa.