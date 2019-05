Ecoturismo no Brasil: as 26 melhores cidades divididas por Estados

Pelas suas belezas naturais e pela diversidade de espécies da flora e fauna, o Brasil foi classificado pelo Fórum Econômico Mundial, em 2018, o destino com o maior potencial para ecoturismo e turismo de aventura no mundo. Nos estados do país, os turistas podem conhecer seis biomas e três ecossistemas marinhos diferentes. A Revista Bula realizou uma enquete para saber quais são, na opinião dos leitores, os melhores destinos de ecoturismo no Brasil. A cidade mais lembrada em cada estado foi incluída na seleção. A lista elenca 26 pequenos municípios, um por estado brasileiro, com exceção do Distrito Federal. Entre as cidades mais votadas, algumas já são conhecidas pelas suas belezas naturais, como Fernando de Noronha, em Pernambuco; e Bonito, no Mato Grosso do Sul. Outras possuem um grande potencial a ser explorado, como Serra do Navio, no Amapá; e Itaúnas, em Santa Catarina. A lista está organizada em ordem alfabética, de acordo com o nome das cidades.

Alto Caparaó, Minas Gerais A cidade de Alto Caparaó abriga o Parque Nacional do Caparaó, onde está o Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do Brasil. O parque recebe visitantes o ano todo, que chegam dispostos a caminhar 18 km até o Mirante. Com cerca de 6 mil habitantes, a cidade também possui outras belezas e atrativos naturais, como a Cachoeira Bonita, o mirante da Tronqueira, as piscinas naturais do Vale Encantado e a Cachoeira do Egito.

Alter do Chão, Pará Com cerca de 7 mil habitantes, Alter do Chão é um distrito do município de Santarém. Considerada o Caribe da Amazônia, a vila é cercada de ilhas e extensas faixas de areia branca banhadas pelas águas cristalinas do Rio Tapajós. Fica em Alter do Chão a Ilha do Amor, reconhecida como a melhor praia do Brasil pelo jornal britânico “The Guardian”. Entre as atividades mais praticadas pelos turistas, estão a pesca, a canoagem e as caminhadas ecológicas.

Alto Paraíso, Goiás Com cerca de 8 mil habitantes, a cidade de Alto Paraíso é uma das portas de entrada para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. As vilas ao lado, como Cavalcante e São Jorge, também abrigam muitas belezas naturais. Entre os pontos mais procurados, estão as Cataratas dos Couros, a Cachoeira dos Cristais e as Almécegas. No Vale da Lua, é possível tomar banho nas piscinas naturais formadas entre as crateras. Os passeios de balão também são famosos em Alto Paraíso.

Amontada, Ceará Muito frequentada pelos fortalezenses, Amontada está entre as cidades mais hospitaleiras do Brasil, e é frequentemente comparada com a Jericoacoara de 20 anos atrás. Com cerca de 40 mil habitantes, Amontada é uma cidade tranquila, com várias praias e pequenas vilas de pescadores. Entre as praias mais frequentadas pelos turistas, estão a de Icaraí, Moitas e a Praia de Sabiaguaba. Os esportes de aventura mais praticados da região são windsurf e canoagem.

Angra dos Reis, Rio de Janeiro O município de Angra dos Reis possui cerca de 196 mil habitantes e abriga, em seu litoral, 365 ilhas com vegetação nativa da mata Atlântica. A maior delas é a Ilha Grande, que reúne cerca de 100 belas praias de águas cristalinas, como a praia Lopes Mendes e Cachadaço. De barco, chega-se à Lagoa Azul, aquário natural e um dos cartões-postais do local. Além dos mergulhos, os turistas também podem praticar ciclismo e caminhadas pelas trilhas da região.

Baía Formosa, Rio Grande do Norte Com cerca de 10 mil habitantes, esse pequeno município se localiza a 90 km de Natal, em uma bela enseada que forma a única baía do Rio Grande do Norte. A cidade fica no alto de uma falésia, com uma vista surpreendente do litoral, onde aparecem golfinhos diariamente. Considerada um paraíso silvestre, a região abriga diversos pontos turísticos, como a Lagoa da Coca-Cola, a praia do Sagi, o Foz do Rio Guajú e a Praia da Baía Formosa, que deu origem ao nome da cidade.

Barreirinhas, Maranhão Com uma população estimada de 61 mil habitantes, Barreirinhas é uma das três cidades que abrigam o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, o principal destino turístico do Maranhão. Em um cenário paradisíaco, o parque chama atenção pelas dunas de areia gigantes e pelas centenas de lagoas de água doce. Para conhecer as lagoas mais bonitas, existem várias opções de passeios em veículos 4×4. O maior cartão-postal da região é a Lagoa Azul.

Bonito, Mato Grosso do Sul Bonito é uma das melhores opções do Centro-Oeste para turistas que procuram contato com a natureza. Com cerca de 20 mil habitantes, a cidade é um paraíso cercado por cachoeiras, rios de águas cristalinas, trilhas e grutas. Entre os pontos mais procurados, estão o Buraco das Araras, o Rio da Prata e a Gruta do Lago Azul. Para os que gostam de aventuras radicais, é obrigatório fazer rapel no Abismo da Anhumas e passear de bote pelo Rio Formoso.

Brasiléia, Acre Localizada às margens do Rio Acre, a pacata cidade de Brasiléia possui uma população estimada de 26 mil habitantes. No início, o município se chamava Brasília, mas seu nome foi mudado para não ser confundido com a futura Capital Federal. Os principais pontos turísticos da cidade são o Balneário Jarinal, o Balneário Kumarurama, o Igarapé Bahia e a Ponte Binacional Wilson Pinheiro, que faz divisa com a Bolívia. Em Xapuri, próximo a Brasileía, é possível visitar praias, seringais e conhecer o Museu Chico Mendes.

Brotas, São Paulo Conhecida como a “Capital da Aventura” em São Paulo, Brotas é cercada por mais de 30 cachoeiras formadas pelo rio Jacaré-Pepira. Com pouco mais de 21 mil habitantes, desde a década de 1990 essa pequena cidade rural recebe turistas em busca de esportes radicais, como boia-cross, tirolesa, rafting, canoagem, rapel, trekking e arvorismo. Entre as cachoeiras mais bonitas da região, estão a Cassorova, a Cachoeira Astor, e a Água Branca.

Cambará do Sul, Rio Grande do Sul Cambará do Sul possui o maior conjunto de cânions da América do Sul, o destino ideal para aqueles que gostam de apreciar a natureza. Os cânions mais procurados da região são o Itaimbezinho e o Fortaleza. Há várias opções de roteiros para explorar as montanhas dessa pequena cidade, com cerca de 6 mil habitantes. O passeio pelo circuito das águas apresenta aos turistas as belas paisagens das fazendas, florestas, rios e cachoeiras de Cambará do Sul.

Canindé de São Francisco, Sergipe Com 30 mil habitantes, Canindé de São Francisco é o portal de entrada para os passeios nos cânions do Rio São Francisco. O mais conhecido no local é o Xingó, considerado o 5º maior cânion navegável do mundo. Com paisagens belíssimas, a cidade se tornou conhecida internacionalmente ao servir de cenário para novelas e minisséries. Os passeios de lancha, escuna e catamarã pelos labirintos dos cânions permitem apreciar a belíssima paisagem da região.

Caravelas, Bahia No litoral baiano, Caravelas possui cerca de 22 mil habitantes. É desta pequena cidade que partem as embarcações para o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, que abriga a maior formação de corais do Atlântico Sul e é um dos melhores pontos de mergulho no Brasil. Na ilha de Siriba é possível observar aves marinhas e fósseis de corais exclusivos da região. De julho a outubro, as baleias jubartes aparecem na ilha, apresentando um show de acrobacias aos visitantes.

Chapada dos Guimarães, Mato Grosso Pertencente à Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, o município de Chapada dos Guimarães possui cerca de 20 mil habitantes. A maior atração do local é o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, uma área de conservação que abriga a maior gruta de arenito do Brasil, a Aroe Jari; além de paredões de pedra, rios e cachoeiras impressionantes, como a Véu de Noiva, com 86 metros. Rapel e tirolesa são os esportes de aventura mais praticados na região.

Conde, Paraíba A cerca de 30 quilômetros de João Pessoa, o município de Conde abriga algumas das mais belas praias da Paraíba como Carapibus, Tabatinga e Coqueirinho; além de Tambaba, famosa por ser a primeira da região a permitir a prática do nudismo. Entre as praias, existem mirantes que permitem apreciar as paisagens paradisíacas do alto. Mergulhos, passeios de caiaque e caminhadas pelas trilhas ecológicas são algumas das atividades comuns na região.

Fernando de Noronha, Pernambuco Com menos de três mil habitantes, Fernando de Noronha é uma ilha tranquila, ideal para as viajantes que buscam contato com a natureza. As praias paradisíacas de águas cristalinas e temperatura agradável fazem a fama da região. A Baía do Sancho, a Praia do Porto e a Praia da Cacimba do Padre são algumas das mais bonitas do Brasil. O mergulho é o esporte predominante em Noronha, mas também existem outras opções para os aventureiros, como surf e passeios de canoa.

Florianópolis, Santa Catarina Conhecida como “Ilha da Magia”, a capital de Santa Catarina abriga cerca de 477 mil habitantes e combina riqueza cultural, ótima infraestrutura e paisagens surpreendentes. A praia de Jurerê é a melhor para quem procura badalação, mas existem opções para os que viajam em família, como a Lagoinha do Leste. Mergulho e voo de parapente são alguns dos esportes radicais praticados na região. O sandboard na praia da Joaquina também é um programa obrigatório.

Foz do Iguaçu, Paraná Com aproximadamente 260 mil habitantes, o município de Foz do Iguaçu é conhecido internacionalmente pelas quedas das Cataratas que ficam no Parque Nacional do Iguaçu, tombado como Patrimônio Mundial Natural da Humanidade pela UNESCO. A Cidade também abriga a Usina Hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior do mundo. Nos arredores do Parque, é possível pular de paraquedas, praticar rapel e passear de barco ou bote pelas cataratas.

Guajará-Mirim, Rondônia Com cerca de 46 mil habitantes, Guajará-Mirim recebeu o título de “Cidade Verde”, concedido pelo Instituto Ambiental Biosfera, em razão da quantidade de vegetação conservada presente na região. Entre os pontos turísticos de Guajará-Mirim, estão a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, o Encontro dos Rios Mamoré e Pacaás Novos, o Forte Príncipe da Beira e o Museu Histórico Municipal. As praias fluviais também atraem muitos turistas no verão.

Itaúnas, Espírito Santo Situada em uma faixa entre o rio e o mar, a pequena vila de Itaúnas é um dos distritos de Conceição da Barra, cidade que possui uma população estimada em 30 mil habitantes. A principal atração da vila são as dunas do Parque Estadual de Itaúnas, que se formaram na região durante as décadas de 1950 e 1970. A cidade também atrai visitantes em busca de praias paradisíacas, como a de Riacho Doce e a Costa Dourada, cercada por gigantescas falésias.

Manaus, Amazonas A capital do Amazonas abriga mais de 2,1 milhões de habitantes e é um dos destinos brasileiros mais visitados por estrangeiros. Entre os meses de abril e outubro, a cidade recebe muitos navios de cruzeiros que percorrem o rio Amazonas. O Encontro das Águas, fenômeno natural causado pelo encontro do rio Solimões com o rio Negro, também atrai turistas durante o ano todo. Nas cachoeiras da região, a prática de rapel e as expedições em caiaque fazem sucesso.

Monte Verde, Minas Gerais Localizada a uma altitude de 1555 metros, Monte Verde possui cerca de 4 mil habitantes. Além da paisagem deslumbrante e das belezas naturais, o clima ameno também atrai turistas durante todo o ano. Entre os passeios mais concorridos da região, estão as caminhadas pelas montanhas. Do alto da Pedra Redonda, é possível apreciar a vista mais bonita de Monte Verde. Entre as aventuras mais procuradas, estão o rapel e os passeios pelas montanhas de motocross.

Parnaíba, Piauí Segunda maior cidade do Estado do Piauí, Parnaíba possui cerca de 200 mil habitantes. A maior atração da cidade é o Delta do Parnaíba, que se abre em cinco braços, envolvendo 73 ilhas fluviais. Sua paisagem, cheia de dunas, mangues e ilhas fluviais, forma um cenário paradisíaco. A Praia da Pedra do Sal é a única de Parnaíba, dividida em lado manso e lado bravo, local onde os visitantes podem praticar esportes radicais, como surf e voo de asa delta.

São Félix do Tocantins, Tocantins Com aproximadamente 1500 habitantes, São Félix do Tocantins é um dos oito municípios que compõem a região do Jalapão e está entre os preferidos dos turistas para hospedagem. O povoado sedia o Monumento Natural Canyons e Corredeiras do Rio Sono, onde é possível praticar rafting. Entre os principais atrativos naturais da região, estão a Praia do Alecrim, a Cachoeira da Jalapinha, o Fervedouro do Alecrim, a Serra da Catedral e o Povoado da Prata.