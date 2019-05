Os 20 maiores atores de todos os tempos

Christian Bale

Christian Bale nasceu em 1974, na cidade de Haverfordwest, no Reino Unido. Ele fez sua estreia no cinema aos 13 anos, no filme “O Império do Sol” (1987). Sua atuação foi elogiada em outras produções, como “Psicopata Americano” (1991), “Sonho de Uma Noite de Verão” (1999) e “Batman: O Início”. Em 2011, ele venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante com o filme “The Fighter: Último Round”.