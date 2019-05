Os melhores filmes que estreiam na Netflix em maio

Nosso Último Verão (2019), William Bindley

O filme conta a história de quatro amigos de Chicago que acabaram de se formar no ensino médio e resolvem aproveitar ao máximo o último verão antes da faculdade. Enquanto se divertem, eles também aprendem a lidar com a descoberta do primeiro amor, fazem novas amizades, enfrentam dificuldades familiares e refletem sobre o que realmente desejam ser no futuro.