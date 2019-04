A Netflix começou a operar em 1997, como um serviço de locação de filmes em DVD pelo correio. Apenas dez anos depois, a empresa decidiu investir no ramo do streaming e se tornou um sucesso. Em 2015, a Netflix se tornou uma produtora e lançou seu primeiro longa original: “Beasts of No Nation”, um drama africano dirigido por Cary Joji Fukunaga, que ganhou prêmios e foi elogiado pela crítica. Desde então, a Netflix já lançou centenas de filmes: alguns conseguiram o prestígio do longa inaugural, outros não foram tão longe. E, como um dos gêneros preferidos dos usuários é a comédia, o serviço de streaming sempre investe em filmes de humor. A Revista Bula reuniu todas as 60 comédias originais Netflix em uma lista, classificadas da pior à melhor, com a sinopse dos dez melhores. O ranking foi organizado de acordo com as notas deixadas por críticos e usuários em sites especializados em cinema, como IMDB e Rotten Tomatoes.

60 — Natal 5 Estrelas (2018), Marco Risi

59 — Os 6 Ridículos (2015), Frank Coraci

58 — Siga pela 10 (2017), Chester Tam

57 — Sandy Wexler (2017), Steve Brill

56 — Dude: A Vida é Assim (2018), Olivia Milch

55 — Lá Vêm Os Pais (2018), Robert Smigel

54 — #REALITYHIGH (2017), Fernando Lebrija

53 — O Pai do Ano (2018), Tyler Spindel

52 — O Príncipe do Natal: O Casamento Real (2018), John Schultz

51 — Dia da Namorada (2017), Michael Paul Stephenson

50 — Ibiza: Tudo Pelo DJ (2018), Alex Richanbach

49 — Gostos e Cores (2018), Myriam Aziza

48 — Handsome: Um Filme de Mistério Netflix (2017), Jeff Garlin

47 — Step Sisters (2017), Charles Stone III

46 — Perda Total (2018), Kyle Newacheck

45 — Nu (2017), Michael Tiddes

44 — A Babá (2017), McG

43 — Minha Primeira Caçada (2018), Jody Hill

42 — Blockbuster (2017), July Hygreck

41 — O Pacote (2018), Jake Szymanski

40 — Loja de Unicórnios (2019), Brie Larson

39 — Zerando a Vida (2016), Steven Brill

38 — Lionheart (2018), Genevieve Nnaji

37 — Brahman Naman (2016), Qaushiq Mukherjee

36 — Pequeno Demônio (2017), Eli Craig

35 — O Feitiço de Natal (2018), Bradley Walsh

34 — Fé de Etarras (2017), Borja Cobeaga

33 — A Barraca do Beijo (2018), Vince Marcello

32 — O Príncipe do Natal (2017), Alex Zamm

31 — Rajma Chawal Leena (2018), Leena Yadav

30 — Feliz Aniversário de Casamento (2018), Jared Stern

29 — Mascots (2016), Christopher Guest

28 — A Última Gargalhada (2019), Greg Pritikin

27 — Natal em El Camino (2017), David E. Talbert

26 — The After Party (2018), Ian Edelman

25 — Special Correspondents (2016), Ricky Gervais

24 — Pequenos Delitos (2017), Evan Katz

23 — Doce Argumento (2018), Ben Shelton

22 — O Rei da Polca (2018), Maya Forbes

21 — A História Real de um Assassino Falso (2016), Jeff Wadlow

20 — Sierra Burgess é Uma Loser (2018), Ian Samuels

19 — War Machine (2017), David Michôd

18 — A Princesa e a Plebeia (2018), Mike Rohl

17 — O Date Perfeito (2019), Chris Nelson

16 — Megarromântico (2019), Todd Strauss-Schulson

15 — Tal Pai, Tal Filha (2018), Lauren Miller

14 — Pee-wee’s Big Holiday (2016), John Lee

13 — Apostando Tudo (2017), Joe Swanberg

12 — 15 de Agosto (2019), Swapnaneel Jaykar

11 — Benji (2018), Brandon Camp

10 — Quando nos Conhecemos (2018), Ari Sandel Noah tem um encontro perfeito com Avery, a garota de seus sonhos. Ele se apaixona instantaneamente, mas a jovem o vê apenas como um amigo. Nos próximos três anos ele remói a situação e tenta entender o que fez de errado. Inesperadamente, um dia ele tem a chance de viajar no tempo e tentar fazer com que as coisas sejam diferentes.

9 — Quem Tem Carma Nunca Alcança (2017), Nikhil Bhat Brij Mohan, dono de uma loja de meias em um mercado de Delhi, quer desesperadamente mudar de vida. Ele está cansado das exigências de sua esposa e de ter que fugir dos agiotas. Então, Brij muda sua aparência e se esconde em um hotel. Ao investigar a morte do comerciante, a polícia vai até o hotel em busca do suspeito Amar Sethi, sem saber que essa é a nova identidade do próprio Brij.

8 — Alex Strangelove (2018), Craig Johnson Alex Truelove está no último ano do Ensino Médio. Com um currículo exemplar, ele tem um grande futuro pela frente. Contudo, antes de se formar, ele deseja cumprir um objetivo: perder a virgindade com a sua namorada, Claire. O problema é que antes disso ele conhece Elliot, um garoto gay. Ao se aproximar de Elliot, Alex começa a questionar sua sexualidade.

7 — Eu Não Sou um Homem Fácil (2018), Eleonore Pourriat Damien é um homem machista, que trata as mulheres como objetos. Um dia, enquanto caminha pela rua, a vida resolve lhe dar uma lição. Ele bate com a cabeça em um poste e desmaia. Ao acordar, se vê em um mundo totalmente invertido, onde as mulheres têm poder sobre os homens, que são considerados o sexo frágil. Agora, Damien será tratado da forma que sempre tratou as mulheres.

6 — Felicidade Por um Fio (2018), Haifaa Al Mansour Violet Jones é uma publicitária bem-sucedida, que leva a vida que sempre sonhou, com um namorado perfeito e uma carreira brilhante. Mas, após uma profunda decepção, Violet decide repaginar sua vida, começando pela aceitação de seu cabelo crespo. Essa pequena mudança dá início a uma revolução na vida de Violet e ela percebe que, para ser feliz, precisa superar as opiniões alheias.

5 — A Incrível Jéssica James (2017), James C. Strouse O relacionamento da dramaturga Jessica chegou ao fim sem um motivo aparente, o que a deixa perturbada. Para levantar o astral de Jessica, sua melhor amiga, Tasha, sugere que ela saia com Boone, um desenvolvedor de aplicativos que também se separou recentemente. Apesar do receio, Jessica se encontra com Boone. Aos poucos, os dois descobrem como enfrentar os tempos difíceis juntos.

4 — O Plano Imperfeito (2018), Claire Scanlon Harper e Charlie trabalham no mesmo prédio como assistentes de dois executivos de Manhattan. O temperamento de seus chefes faz com que os jovens não tenham tempo para si mesmos. Eles se dedicam totalmente ao trabalho, na esperança de uma oportunidade melhor. Cansados da situação, os assistentes se juntam para fazer com que os dois patrões se apaixonem e, dessa forma, deem uma folga a eles.

3 — Fútil e Inútil (2018), David Wain O filme conta a história de Douglas Kenney, o criador da National Lampoon, uma revista de humor que ficou muito famosa nos anos 1970 e se expandiu para outros meios, como rádio e televisão. A revista se tornou uma referência em todo os Estados Unidos e lançou comediantes como Bill Murray e Chevy Chase. Mas, Douglas não soube lidar com o sucesso e se afundou em vícios.

2 — Amor Por Metro Quadrado (2018), Anand Tiwari Os amigos Sanjay e Karina nunca conseguiram juntar dinheiro para comprar suas próprias casas. Eles ainda vivem com os pais e se incomodam com a falta de privacidade. Dispostos a terem um lar próprio, eles, então, se juntam em um improvável casamento por conveniência. A dupla só não esperava que viver sob o mesmo teto pudesse mudar as suas vidas por completo, criando um elo afetivo difícil de ser desfeito.