Resumão de Game of Thrones para se preparar para a última temporada

Considerada uma das melhores e mais populares de todos os tempos, “Game of Thrones” foi criada por David Benioff e D. B. Weiss, com base nos livros “Crônicas de Gelo e Fogo”, escritos por George R. R. Martin. A primeira temporada foi lançada em abril de 2011, pela HBO. Desde então, “Game of Thrones” se tornou um sucesso, entrando para o Guinness Book como a série dramática com a maior transmissão simultânea ao redor do mundo.

A produção também se tornou um fenômeno entre a crítica especializada e coleciona mais de 120 indicações ao Emmy, tendo ganhado 38 estatuetas. A estreia da oitava e última temporada de “Game of Thrones” está prevista para o dia 14 de abril, na HBO. Agora, os espectadores finalmente saberão quem vencerá a batalha pelos Sete Reinos de Westeros. Mas, como a série possui uma trama cheia de reviravoltas, a Revista Bula fez um resumão para ajudar os fãs a relembrarem todos os acontecimentos importantes. Confira a sinopse de cada temporada.

1ª Temporada (2011) Ned Stark é convidado para ser conselheiro do Rei Robert Baratheon dos Sete Reinos de Westeros. Ned, em segredo, recebe uma carta de sua cunhada, Lynn, dizendo que seus rivais, a Casa Lannister, mataram seu esposo, Jon Arryn, o antigo conselheiro do rei. Ned viaja para o sul a fim de ajudar o rei e descobrir quem matou Jon Arryn. Logo, ele descobre segredos obscuros dos Lannisters. Enquanto isso, além do Mar Estreito, o príncipe exilado Viserys Targaryen arranja um casamento para sua irmã, Daenerys, com Khal Drogo, em troca de exércitos para tomar o Trono de Ferro.

2ª Temporada (2012) Os Sete Reinos estão em guerra pelo Trono de Ferro, em posse de Joffrey Baratheon, que tem o apoio da poderosa Casa Lannister. Mas, os tios de Joffrey, Renly e Stannis, entram na disputa para tomar o trono. Enquanto isso, Robb Stark luta para conquistar a independência de seu povo e Tyrion Lannister chega ao Porto Real para enfrentar a irmã, Cersei, atual rainha. Ao Leste, Daenerys Targaryen, agora com três dragões jovens, busca aliados para também reivindicar o Trono de Ferro.

3º Temporada (2013) O povo precisa se preparar para os anos de inverno que virão, mas, em vez disso, os Sete Reinos permanecem em guerra. O Rei Renly Baratheon é assassinado, o que altera as alianças na guerra, principalmente para a Casa Stark. Robb Stark decide marchar e reconquistar o Norte, mas acaba caindo em uma armadilha feita por aliados do Rei. Agora, o cruel Rei Joffrey comanda os maiores exércitos do reino. Enquanto isso, Daenerys adquire uma grande tropa de soldados chamados de Imaculados para ajudá-la a conquistar Westeros.

4ª Temporada (2014) Nos Sete Reinos, enquanto a Casa Stark está à beira da extinção, quatro filhos de Ned lutam para sobreviver. Sansa Stark continua refém do Trono de Ferro, sendo forçada a se casar com Tyrion. Rickon Stark procura a segurança da Última Lareira e da Casa Umber. Bran Stark e seus companheiros atravessam a Muralha perseguindo uma visão. E Arya Stark, que perdeu tudo, foge para Essos. A Casa Lannister e a Casa Tyrell decidem se unir por meio do casamento entre o Rei Joffrey e Margaery Tyrell, mas nem tudo sai como o esperado. Daenerys abole a escravidão em Essos, mas seus dragões lhe causam grandes problemas.

5ª Temporada Daenerys Targaryen torna-se cada vez mais poderosa, levando Tyrion Lannister a trair sua família aliar-se a ela. Sansa Stark é forçada a se casar com o novo usurpador de Winterfell, o cruel Ramsay Bolton. Margaery Tyrell, agora casada com o novo Rei, Tommen Baratheon, manipula seu marido para enviar Cersei para Rochedo Casterly, a terra natal dos Lannisters. Mas, Cersei, com a ajuda do sacerdote Alto Pardal, se vinga de Margaery. Jon Snow, filho bastardo de Ned Stark, finalmente é eleito o Comandante da Patrulha da Noite, um grupo de vigilantes que protege a fronteira dos Sete Reinos.

6ª Temporada Sob os ventos gelados do Norte, Sansa Stark e Theon Greyjoy conseguem escapar de Winterfell. Jon Snow consegue uma aliança com os Selvagens, um povo nômade. Juntos, eles derrotam Ramsey Bolton e a Casa Stark finalmente recupera Winterfell. Após essa grande vitória, Jon Snow é nomeado Rei do Norte. Cersei Lannister mata a maioria de seus inimigos, tornando-se a primeira Rainha Reinante dos Sete Reinos. Daenerys, junto aos seus dragões e um grande exército de aliados, cruza o Mar Estreito rumo à Westeros. Enquanto isso, Arya Stark, agora uma guerreira, também volta para Westeros, dando início à sua vingança.