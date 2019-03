Todo o acervo da revista National Geographic com acesso online gratuito

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) disponibilizou, gratuitamente, o acervo online completo da revista National Geographic. A publicação, que teve sua primeira edição publicada em 1888, é reconhecida mundialmente pela qualidade em fotojornalismo e cartografia, oferecendo uma cobertura aprofundada em diferentes temas ligados à ciência e ecologia. Ao todo, são 1513 revistas disponíveis online.

Os arquivos estão no Portal de Periódicos, projeto da Capes que digitaliza revistas em formato aberto. Por meio do acordo entre a instituição e a editora National Geographic Society, todo usuário brasileiro terá acesso ao conteúdo, que inclui edições nacionais e estrangeiras da publicação, além de materiais de áudio e vídeo originais produzidos em expedições.

É possível visualizar os artigos na íntegra, armazenar as informações de interesse em uma conta pessoal e ainda imprimir o material para posterior leitura. A pesquisa pelas revistas pode ser feita no campo “buscar periódico”, onde o usuário encontrará as opções National Geographic Adventure, National Geographic Explorer e National Geographic Traveler.

Clique aqui para acessar: Todo o acervo da revista National Geographic