11 séries para ver na Netflix que ensinam mais que aulas de história

Além de serem uma das melhores opções de diversão e entretenimento para o tempo livre, as séries também podem ser fonte de conhecimento. Dentre produções biográficas e ficções ambientadas em grandes momentos da humanidade, é possível aprender muito sobre história. A Revista Bula vasculhou o catálogo da Netflix e reuniu em uma lista dez ótimas séries históricas. Entre elas, destacam-se “Versailles” (2015), de Simon Mirren e David Wolstencroft; e “The Crown” (2016), dirigida por Peter Morgan e Stephen Daldry. A seleção priorizou títulos que foram bem avaliados pela crítica e pelos usuários do serviço de streaming. As séries estão organizadas de acordo com o ano de lançamento.

Tróia: A Queda de Uma Cidade (2018), David Farr Paris, príncipe de Tróia, tem um encontro com a deusa Afrodite, que promete lhe dar a mulher mais bonita do mundo. Tempos depois, ao tentar um acordo diplomático com Esparta, Páris visita o palácio do Rei Menelau. O príncipe se apaixona por Helena, a rainha espartana, e resolve levá-la para Troía, deixando Menelau enfurecido. Assim, a paixão entre Páris e Helena dá início ao cerco dos gregos à cidade de Tróia, uma guerra que durou dez anos.

Knightfall (2017), Richard Piers Rayner e Don Handfield Durante a queda da cidade de Acre, em Israel, no ano de 1921, a Ordem dos Cavaleiros Templários tenta escoltar o Santo Graal para fora da cidade. O navio que carrega a relíquia é atingido, e o cálice sagrado se perde no fundo do mar. Assim, o grupo é derrotado e expulso da Terra Santa. Quinze anos depois, Landry, um ex-cavaleiro, recebe a notícia de que o Santo Graal reapareceu e se esforça para reestabelecer a Ordem.

Império Romano (2016), Jeremiah Murphy, Peter Sherman e Tim W. Kelly Baseados em fatos históricos, os episódios são mesclados entre drama e documentário. A série conta a história do reinado de Cômodo, imperador responsável pelo início da queda do Império Romano. Treinado por seu pai, o imperador Marco Aurélio, para sucedê-lo, Cômodo assume o reino, mas não agrada a todos e sofre uma traição que abala seu governo. A 2ª temporada aborda o reinado de Júlio César.

The Crown (2016), Peter Morgan e Stephen Daldry Filha do rei George VI, Elizabeth II sabe que não terá uma vida comum. Após a morte do pai, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, começando pelas audiências semanais com os primeiros-ministros. Ao longo dos episódios, a série acompanha a jornada da rainha até os dias atuais. “The Crown” é o drama mais caro já produzido pela Netflix.

The Last Kingdom (2015), Stephen Butchard A série é ambientada em 872, quando muitos dos reinados que hoje compõem a Inglaterra são tomados pelos vikings. A história acompanha o jovem Uhtred, que nasce como um nobre, mas acaba sendo sequestrado pelos vikings depois de se tornar órfão. Após a morte da família que o criou, Uhtred precisa se decidir entre ficar com os vikings ou tentar reconquistar o reino que um dia foi seu.

Versailles (2015), Simon Mirren e David Wolstencroft A série é ambientada no ano de 1667. Aos 28 anos, o rei Luís XIV é assombrado pelo trauma das guerras civis que presenciou na infância. Quando os nobres de Paris começam a se rebelar contra a monarquia, ele decide mudar a corte para Versalhes, o antigo alojamento de caça de seu pai. Os episódios acompanham as intrigas e paixões de Luís XIV, enquanto ele transforma Versalhes no maior palácio do mundo.

Marco Polo (2014), John Fusco No século 13, o mercador italiano Marco Polo embarca com seu pai em uma jornada épica até a corte de Kublai Khan, conquistador mongol neto do grande Gengis Khan, que dominou o norte da China e fundou a Dinastia Yuan. O objetivo dos dois é conhecer novas terras e vender especiarias. Após ser traído pelo pai, que o abandona, Polo se torna um empregado de Kublai Khan.

Outlander (2014), Ronald D. Moore A série é baseada nos livros da autora Diana Gabalson. A trama acompanha Claire, uma enfermeira na Segunda Guerra Mundial. Após o fim do conflito, ela viaja com o marido, com o objetivo de se reaproximarem. Durante um passeio, Claire encontra um portal do tempo e é transportada para a Escócia de 1743. Nessa nova realidade, Claire se apaixona pelo jovem guerreiro escocês Jamie Fraser.

Reign (2013), Stephanie Sengupta e Laurie McCarthy A série acompanha a vida de Mary, a jovem rainha da Escócia. Após passar anos escondida em um convento, ela é enviada à França para se casar com o príncipe Francis, futuro rei do país, numa tentativa de unir as duas nações. Ao chegar na Corte Francesa, Mary descobre que sua estadia não será pacífica e precisa encontrar uma forma de salvar a si mesma em meio a um turbilhão de intrigas políticas e escândalos sexuais.

Vikings (2013), Michael Hirst A série é inspirada nas histórias de invasões, comércio e exploração da Escandinávia medieval, e no lendário viking Ragnar Lothbrok, um dos mais conhecidos heróis nórdicos. Após ataques bem-sucedidos na Inglaterra, Ragnar ascende ao poder e se torna o Rei da tribo dos Vikings. Para conquistar outras nações, ele conta com o apoio de outros guerreiros e de sua família, incluindo seu irmão, Rollo, e suas duas esposas, a escudeira Lagertha e a princesa Aslaug.