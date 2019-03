Momentos especiais merecem uma boa trilha sonora. E, para inspirar aqueles momentos mais íntimos, a revista britânica TimeOut London organizou uma playlist no Spotify com as 50 melhores músicas para ouvir durante o sexo. No aplicativo, existem milhares de playlists que prometem despertar a sensualidade e preparar o corpo para o sexo, mas a trilha sonora organizada pela TimeOut mistura canções de diferentes épocas e gêneros, agradando a todos os gostos e perfis de amantes. Entre as músicas, estão “Rocks Off”, da banda Rolling Stones; “I Just Want to Make Love to You”, de Etta James; e a clássica “Let’s Get It On”, de Marvin Gaye. Para aqueles que acreditam que a música certa pode deixar tudo ainda melhor, a Revista Bula disponibiliza a playlist. Para ouvi-la, é necessário fazer um cadastro no Spotify, caso ainda não tenha, e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: Trilha sonora para o sexo: as 50 melhores músicas