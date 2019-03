30 livros para se ler antes dos 30 anos

Vasto Mar de Sargaços (1966), de Jean Rhys

O livro, considerado a obra-prima de Jean Rhys, foi inspirado na personagem Bertha Mason, a “louca do sótão”, esposa do sr. Rochester do clássico vitoriano “Jane Eyre”, de Charlotte Brontë. Rhys se incomodava com forma que Brontë citou o Caribe em sua obra. Além disso, ela não se conformava com a normalização da crueldade do sr. Rochester com Bertha. A construção rasa dessa personagem inspirou a autora a escrever sobre ela. O romance dá voz à mulher caribenha vivendo na Inglaterra que, assim como a Jean Rhys, sofria com as dificuldades originadas do choque entre culturas. Ao longo da obra, Bertha assume a narrativa e conta toda sua trajetória até chegar à reclusão forçada no sótão.