62 curtas de animação indicados ao Oscar disponíveis gratuitamente no Youtube

Em uma iniciativa de compartilhamento cultural, a National Film Board of Canada (NFB), produtora e distribuidora pública de cinema do Canadá, tornou acessível ao público uma compilação de 62 curtas-metragens de animação no YouTube. Essas obras alcançaram a distinção de terem sido indicadas, ou até mesmo vencedoras, do Oscar na categoria Melhor Animação em Curta-Metragem.

A lista de reprodução abrange diversas épocas e estilos, ressaltando a amplitude do talento na arte da animação. Entre as produções disponíveis, estão “Bob’s Birthday”, de David Fine e Alison Snowden, ganhador do Oscar de 1995; “Ryan”, dirigido por Chris Landreth, que levou a estatueta em 2005; e “The Danish Poet”, obra de Torill Kove premiada em 2007.

Com origem em 1939 e vinculada ao governo canadense, a NFB é um elemento constante na indústria cinematográfica do país, contribuindo significativamente para a cultura e a expressão artística canadenses. Ao longo de sua existência, a NFB gerou um vasto acervo de mais de 15 mil obras, que incluem documentários, longas-metragens, animações, webdocumentários e dramas alternativos, atestando sua diversidade e alcance.

A coletânea oferece uma rara oportunidade para apreciadores de animação e cinema em geral mergulharem na criatividade e na inovação que marcaram o campo da animação ao longo das décadas.



Para conferir a lista completa de curtas de animação, basta clicar aqui: 62 curtas de animação indicados ao Oscar