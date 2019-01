Há 50 anos nascia o século 21 com os Beatles tocando no telhado

O gato subiu no telhado. Lá se foram cinquenta anos. E uma revolução transcorreu debaixo de nosso nariz. Dessa vez, o gato do prenúncio eram Os Beatles. Que fizeram o último show no topo de um prédio londrino, às margens do emblemático Rio Tâmisa. Não era pra ser o último. Mas foi. Ninguém sobe ao telhado impunemente. Ainda mais Os Beatles. Eles não fariam o último show impunemente. Sobretudo em cima do telhado.

Desde aquele sintomático Apple Rooftop Concert, de 30 de janeiro de 1969, o mundo entrou num torvelinho sem precedentes. Os Beatles não promoveram o torvelinho. Eram o sintoma do próprio torvelinho que prenunciavam. De sobra, compuseram a trilha sonora para os tempos que vinham vindo. Um vizinho ainda chamou a polícia para tentar interromper o concerto-parto. Em vão. O século 21 nascia ali. A céu aberto, sobre os telhados do mundo.

Desde então entramos num paraíso de dervixes rodopiantes. Um mundo de desassossego, que oscila entre a redenção e a queda. Entre a euforia e a frustração. Entre a civilização e a barbárie. Entre a luz da tecnologia e a obscuridade mental. Entre a produtividade recorde e a destruição hecatômbica. Entre a neve acachapante e o sol em labaredas. Um mundo entre “sorria você está sendo filmado” e “salve-se quem puder”.

Não falo apenas por mim, mas por minha geração. No livro-poema “Pela Alvorada dos Nirvanas”, narro a experiência da chegada do torvelinho:

aquele dia divisor

em que um antenado colega

a uns poucos nos convidara

para estar no seu muquifo

numa noite de agosto

de fumaça e nuvem de aleluias

de sexta para sábado

e ouvir um disco novo

de um troço novo

que ele chamou de rock’n’roll

o ingresso eram duas pilhas

Rai-o-vac as Amarelinhas

é que a vitrola bebia pra caramba

mas a coca-cola e a cachaça

ficavam por conta

do anfitrião

logo ao ver a capa

do propalado Long Play

tive tremor de epifania

aquela imagem mítica

Os Cabeludos de Liverpool

num rito de augúrio

fila indiana

enlevo de possuídos

no miolo de uma aura messiânica

palmilhando uma faixa de pedestres

na Abbey Road

em pleno coração londrino

(e ali atravessassem mundos

e (cr)uzassem (h)eras)

ou como quem simplesmente esvoasse

pela alvorada

dos nirvanas

o disco girou

em sua pickup de massa verde

talvez de verde-esperança

verde-turbulência talvez

do mesmo verde ambiental

que aos tornados antecede

e a gente arranhando

aquele Inglês ginasiano

mais de supor que de entender

em deslumbre total

sob os vapores da caninha

ligados naquele iê-iê-iê manhoso

nos eletrificando como quem segura

em fio desencapado

de bruta voltagem

here comes de sun

here comes de sun and I say

it’s alright

foi assim como tomar na veia

uma overdose de revolucionina

uma estricnina

uma constipação medonha

um estupor dos miolos

uma incorporação de mil demônios

falando agora tudo parece tão banal

mas o instante representou

a travessia do limiar

de um mundo em que

uma rosa é uma rosa é uma rosa

e tudo estava certo

tudo estava no lugar

adentramos a cova do Ciclope de Homero

cujo olho é imune a chuço incandescente

onde uma chama

é uma chama

é uma chama

e tudo ferve e tudo queima

e nada é mais do que aparência

onde o centro está na superfície

e são móveis todas as referências

quando o que é

já era

e o que vai ser

já foi

ou nunca será.

Faz cinquenta anos que Os Beatles subiram no telhado e a vida das pessoas, por mais pacatas que sejam, nunca mais foi a mesma. Os Beatles não subiram no telhado impunemente.