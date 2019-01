Jean Paul Getty não era um bilionário conhecido por sua generosidade. Desde a sua morte, a Getty Foundation e o complexo de museus Getty em Los Angeles têm como missão promover e preservar as artes visuais em todo o mundo. A coleção do empresário do ramo do petróleo, que inicialmente era apenas para investimentos e uso privado, se expandiu para galerias de arte por onde milhões de pessoas passam todos os anos.



Além disso, a Getty Foundation disponibiliza suas coleções de arte em formato digital gratuitamente. E, nos últimos cinco anos, o número de imagens dobrou, totalizando 135 mil exemplares. O acervo, claro, reflete o gosto de Jean Paul Getty, que colecionava arte clássica, neoclássica e renascentista.



Estão disponíveis pinturas de centenas de mestres europeus e seus aprendizes menos conhecidos; além de desenhos, manuscritos, esculturas, joias, moedas e arte decorativa. Mas, a maior parte da coleção digital é formada por fotografias: são mais de 100 mil imagens, com exemplares de alguns dos mestres mais significativos do século 20, além de registros que datam da época da invenção da fotografia e seu desenvolvimento, em meados do século 19.



Para fazer o download é preciso clicar sobre o título da imagem e depois sobre a seta com a opção download. A Getty solicitará duas informações sobre o tipo de uso que será feito da imagem, marque as opções correspondentes e o download será liberado. Todas as fotografias estão disponíveis em alta resolução, variando de 20 a 100 megabytes.

Clique no link para acessar: Getty disponibiliza mais de 135 mil imagens de obras de arte e fotografias para download