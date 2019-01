Filmes e séries indicados e ganhadores do Globo de Ouro 2019 para ver na Netflix

O Globo de Ouro é uma das mais importantes premiações do audiovisual. O evento, que homenageia os melhores filmes e séries produzidos ao longo do ano, é considerado uma prévia para o Oscar. A edição de 2019 ocorreu na noite do dia 6 de janeiro e reuniu grandes nomes de Hollywood. A Netflix tem em seu acervo séries e filmes indicados ao Globo de Ouro e, entre esses, alguns que levaram prêmios, como “Roma” (2018), de Alfonso Cuarón; e “Segurança em Jogo” (2018), Jed Mercurio. Para aqueles que desejam conferir algumas das produções que concorreram ao Globo de Ouro 2019, a Bula reuniu em uma lista os onze títulos que estão disponíveis no catálogo da Netflix.

Roma (2018), Alfonso Cuarón O filme foi inspirado na infância de Cuarón e conta a história de Cleo, uma jovem que trabalha como babá e doméstica de uma família de classe média, moradora do bairro Roma, na Cidade do México. Em um ano, muitos acontecimentos irão abalar a rotina de Cleo e seus patrões. O longa venceu nas categorias de “Melhor Filme Estrangeiro” e “Melhor Diretor”, mas também foi indicado ao prêmio de “Melhor Roteiro de Cinema”.

O Método Kominski (2018), Chuck Lorre Na trama, Sandy Kominski é um ator de sucesso em Hollywood que hoje dá aulas de atuação. Ele tenta ajudar seu agente de longa data e melhor amigo, Norman, a superar um momento difícil em sua vida. Michael Douglas, que interpretou Sandy, levou o prêmio de “Melhor Ator em Série de TV — Comédia ou Musical”; e Alan Arkin, que interpreta Norman, foi indicado a “Melhor Ator Coadjuvante em Série de TV, Minissérie ou Filme feito para Televisão”. A produção também levou o prêmio de “Melhor Série de Comédia ou Musical”.

Segurança em Jogo (2018), Jed Mercurio David Budd é um veterano de guerra que ajudou a evitar um ataque terrorista e agora trabalha para o Serviço de Polícia Metropolitano de Londres. Ele é designado para ser o guarda-costas da ministra que foi uma das responsáveis pelo conflito em que ele lutou e se vê dividido entre seu dever e suas crenças. No Globo de Ouro 2019, Richard Madden, que interpreta Budd, levou o prêmio de “Melhor Ator em Série Dramática”. Mas, a produção também foi indicada na categoria “Melhor Série Dramática de TV”.

Dirty John — O Golpe do Amor (2018), Alexandra Cunningham A série é baseada no podcast homônimo do jornalista investigativo Christopher Goffard. A história gira em torno do relacionamento abusivo entre John Meehan, um enfermeiro sociopata, e a designer de interiores Debra Newell. De misterioso e encantador, Meehan se torna cada vez mais manipulador e violento. Connie Britton, que interpreta Debra, também assumiu a produção executiva da série e foi indicada ao Globo de Ouro 2019 na categoria “Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme para a TV”.

The Alienist (2018), Hossein Amini Em 1896, em Nova York, o psiquiatra Laszlo Kreizler, o repórter John Moore, o comissário de polícia Theodore Roosevelt e a secretária Sara Howard tentam entender a mente criminosa de um assassino em série, com o objetivo de capturá-lo e impedir que novos crimes aconteçam. O ator Daniel Bruhl, intérprete do dr. Laszlo, foi indicado ao prêmio de “Melhor Ator em Série Limitada ou Filme para TV”; e a produção também concorreu na categoria “Série Limitada ou Filme para TV”.

Atlanta (2017-2018), Hiro Murai A série de comédia-dramática é centrada em Earnest Earn Marks, Earn, que vive na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Sem dinheiro, sem teto e com uma filha para criar, ele abandona a faculdade para se tornar agente musical de seu primo, Alfred, conhecido como Paper Boi. O ator e cantor Donald Glover, que interpreta Earnest nas duas temporadas de Atlanta, concorreu ao prêmio de “Melhor Ator de Série de TV — Comédia ou Musical”. Em 2018, a produção levou o prêmio de melhor série na mesma categoria.

Glow (2017-2018), Liz Flahive e Carly Mensch Ambientada em Los Angeles, em 1985, a série conta a história de Ruth, uma jovem disposta a fazer qualquer coisa pelo sucesso. Um dia, ela aceita o convite para participar de um programa de luta profissional com outras 12 mulheres. Ruth só não esperava encontrar a sua ex-amiga, Debbie, do outro lado do ringue. A atriz Alison Brie, que interpretou Ruth nas duas temporadas da série, foi indicada na categoria “Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical”.

Ozark (2017-2018), Mark Williams e Bill Dubuque Marty Bird vive em Chicago com sua esposa e dois filhos adolescentes. Eles parecem uma família normal, exceto pelo trabalho de Marty, um consultor financeiro que é também o mais importante lavador de dinheiro para o segundo maior cartel de drogas do México. Quando seus esquemas se complicam, ele tem que mudar com a família para a bucólica região dos Lagos Ozark, no Missouri. A série está na segunda temporada e Jason Bateman, o intérprete de Marty, foi indicado ao prêmio de “Melhor Ator em Série de Dramática”.

The Good Place (2016-2018), Mike Schur Eleanor Shellstrop está morta. Após a sua partida do plano terrestre, ela chega ao “Bom Lugar”, uma dimensão celestial destinada às pessoas que fizeram o bem durante a vida. Mas, tudo não passa de um acidente, pois Eleonor não merecia estar lá, e terá que esconder a verdade para não ser enviada ao “Lugar Ruim”. A série foi indicada na categoria “Melhor Série de Comédia ou Musical”, e Kristen Bell, que interpreta Eleanor, concorreu ao prêmio de “Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical”.