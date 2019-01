Todas as músicas de Frank Zappa em ordem cronológica

Compositor, cantor, guitarrista e líder de banda: esse foi Frank Zappa, uma figura musical singular e controversa que teve uma brilhante carreira entre as décadas de 1960 e 90. Suas inspirações musicais vão do R&B à música clássica de vanguarda. Embora ele tenha liderado bandas de rock durante grande parte de sua trajetória, usou suas referências e perfeccionismo para criar um estilo híbrido que unia o jazz às complexidades da música moderna. Além disso, adicionou às suas músicas letras altamente satíricas e cheias de provocações.

Frank Vincent Zappa nasceu em Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, em 21 de dezembro de 1940. Seu pai trabalhava para a Marinha e sua mãe era bibliotecária e datilógrafa. Por conta do emprego do pai, a família se mudava constantemente e foi na Califórnia que Zappa mostrou interesse pela música, juntando-se à banda da escola.

No começo de sua carreira trabalhou produzindo trilhas sonoras para filmes de baixo orçamento. Em 1965, ele se juntou a uma banda chamada Soul Giants, formada pelo vocalista Ray Collins, o baixista Roy Estrada e o baterista Jimmy Carl Black. Em pouco tempo, eles começaram a tocar as composições de Frank Zappa, mudaram o nome do grupo para Mothers Of Invention e aceitaram novos componentes. “Freak Out!” foi o primeiro álbum, lançado em 1966. Mesmo não sendo um sucesso imediato, estourou no ano seguinte e permaneceu nas paradas por 23 semanas consecutivas.

No mesmo ano do lançamento do primeiro disco, Zappa conheceu Adelaide Gail, com quem se casou e teve quatro filhos. Ao longo de sua carreira, lançou dezenas de discos, tanto com a banda, quanto solo. Frank foi uma figura admirada na música e, ainda que suas opiniões e críticas enfáticas lhe rendessem algumas confusões, nunca deixou suas convicções de lado e sempre defendeu a livre expressão das ideias. Ele morreu em dezembro de 1993, em decorrência de um câncer de próstata.

A obra de Frank Zappa continua conquistando fãs ao redor do mundo. Para aqueles que desejam conhecer um pouco mais, a Bula indica uma playlist do Spotify, que reúne toda as músicas de Frank Zappa em ordem cronológica.

