O japonês Haruki Murakami é um dos maiores nomes da literatura mundial, suas obras estão traduzidas em mais de 90 países. Sua escrita se caracteriza pelo surrealismo, memórias, personagens conduzidas por sonhos e outras manifestações do inconsciente. Mas, a grande marca de Murakami é a utilização de referências musicais. Em todos os seus livros, ele cita canções de vários estilos, entre clássicos, rock e jazz.

A paixão de Murakami pela música vem antes da escrita. Antes de dedicar-se integralmente à literatura, ele e sua esposa foram proprietários de um bar de jazz chamado Peter Cat. Inspirado no autor japonês, o jornalista Scott Meslow, do jornal britânico “The Week”, criou uma playlist que enfatiza a diversidade musical presente nas suas obras. Foram selecionadas 96 faixas, que vão de Ray Charles a Brenda Lee, Duke Ellington a Bobby Darin, e Glenn Gould aos Beach Boys. Cada música escolhida aparece em um dos romances de Murakami.

Para aqueles que desejam conhecer as músicas citadas pelo autor japonês, a Revista Bula disponibilizou a playlist de Scott Meslow no Spotify. Todas as canções são ideais para ouvir enquanto se explora o mundo de Murakami e suas obras. Para acessar a playlist, é só fazer um cadastro do aplicativo e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: 96 músicas presentes nas obras de Haruki Murakami