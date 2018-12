12 livros da Coleção Vaga-Lume que são verdadeiros diamantes

Meninos Sem Pátria (1981), de Luiz Puntel

Esse é o quarto livro mais vendido da Coleção Vagalume e narra a experiência de viver a infância e a juventude longe de casa, sob a ótica de Marcão. Ele vive em uma pequena cidade com seus pais e irmãos. Repentinamente, a redação do jornal onde seu pai trabalhava é invadida e ele começa a receber ameaças, até que um dia desaparece. Com a ajuda de freiras, a família descobre que o pai está na Bolívia. Juntos novamente, eles iniciam uma verdadeira jornada no exílio, passando pelo Chile e pela França. O livro é inspirado no caso do jornalista José Maria Rabêlo, criador do jornal mineiro “Binômio”, que fugiu do país com a mulher e sete filhos perseguido pela ditadura.