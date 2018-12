40 brincadeiras que só fazem sentido para quem cresceu nos anos 1980 e 90

Há quem diga que a infância antigamente era mais saudável, pois, na falta de smartphones e brinquedos eletrônicos, as crianças tinham que ser criativas para inventarem suas próprias brincadeiras. Todos se reuniam depois da aula para brincar até anoitecer. Quando se brincava na rua e algum carro passava, era uma tristeza ter que interromper o jogo. Os mais novos eram “café com leite”, ainda não tinham idade para participar de verdade. E, na hora do jantar, as mães saíam atrás dos que ainda não tinham voltado para a casa. Para relembrar os velhos tempos, a Bula reuniu 40 joguinhos e brincadeiras que eram adorados pelas crianças dos anos 1980 e 90. Muitos ainda são praticados em alguns locais do Brasil, mas como as novas gerações preferem os eletrônicos, estão ficando cada vez mais raros.

1 — Jogo do bafo Jogo de aposta, na qual deve-se bater com a mão completamente aberta ou com a mão em forma de concha para virar o maior número de figurinhas. 2 — Taco ou Bete O objetivo é derrubar com uma bola o alvo dos oponentes. 3 — Cabo de guerra Duas equipes competem entre si em um teste de força puxando a corda. 4 — Queimada O objetivo é acertar com a bola o maior número de jogadores do time adversário. 5 — Pular corda (Duas pessoas giram a corda enquanto um ou mais participantes a pulam) 6 — Telefone sem fio Um participante diz uma frase a outro participante. Esse deve repassar a frase conforme o que ouviu. O último participante diz o que entendeu em voz alta. 7 — Bobinho O bobinho tem que tentar roubar a bola dos outros participantes. 8 — Gato mia Quem está escondido deve miar para dar pistas do local onde está. 9 — Pular elástico Dois jogadores seguram o elástico enquanto outro pula. 10 — Pique-esconde (Uma pessoa conta até um determinado número, enquanto os outros participantes se escondem. Depois, quem estava contando vai atrás dos escondidos) 11 — Pique-pega Um local é escolhido como o pique. Um dos jogadores deve correr atrás dos outros participantes, que não podem ser pegos se estiverem no pique. 12 — Adedonha ou Stop Cria-se uma tabela em tópicos, cada coluna da tabela recebe o nome de uma categoria de palavras como animais, automóveis, cores etc., que devem ser respondidas em um determinado tempo. 13 — Salve Bandeira ou Bandeirinha O objetivo é capturar a bandeira do time adversário. 14 — Cinco Marias (Malabarismo com pedrinhas ou bolinhas de gude) 15 — Amarelinha (O jogo consiste em pular sobre um desenho riscado com giz no chão) 16 — Bolinha de gude ou bolita (Com impulso do polegar, atira-se uma bolinha tentando atingir um alvo marcado previamente ou tomar as bolinhas dos adversários, acertando-as) 17 — Detetive, vítima e assassino Há um assassino secreto que pisca para as pessoas de modo a eliminá-las. Você precisa identificar quem ele é antes que ele mate todo mundo. 18 — Cantigas de roda Os participantes formam uma roda de mãos dadas e cantam melodias folclóricas, podendo executar ou não coreografias acerca das letras das músicas. 19 — Bexiga d’água Jogar bexigas cheias de água uns nos outros. 20 — Coelhinho sai da toca Dois jogadores dão as mãos e formam uma toca onde os participantes devem tentar entrar. 21 — Dança das cadeiras Consiste numa roda de cadeiras em que o número de assentos deve ser sempre inferior em relação aos participantes, aquele que não conseguir sentar ao final da música, está fora. 22 — Pega varetas Cada jogador deve tentar retirar quantas varetas puder sem que nenhuma das outras se mova. 23 — Seu mestre mandou Um dos participantes é encarregado de ser o mestre. Ele dará as ordens e todos os seguidores deverão cumpri-las desde que sejam precedidas das palavras de ordem: “O mestre mandou…”. 24 — Mímica Os participantes escrevem temas em pedaços de papel e colocam em um pote. Um escolhido pega um dos papéis e terá que fazer mímicas relacionadas ao tema. 25 — Corrida de saco Coloca-se pés dentro de um saco ou travesseiro e pulam com a intenção de chegar primeiro a um determinado lugar. 26 — Morto-vivo Todos devem se abaixar quando o líder grita “Morto!” e levantar quando ele disser “Vivo!”. Quem erra a ordem, sai da brincadeira. 27 — Adoleta Os participantes intercalam as mãos e cantam a música Adoleta. Quando a música acaba, o último a ter a mão batida, sai do jogo. 28 — Fui à feira… (Um jogador diz: “Fui à feira comprar…” e o próximo deve repetir a frase e acrescentar um novo produto) 29 — A palavra é… Um participante diz uma palavra e os outros devem encontrar uma música com a palavra citada. 30 — Soltar pipa Com uma linha, fazer malabarismos no céu. 31 — Jogo de damas O objetivo é capturar ou imobilizar as peças do adversário. 32 — Cama de gato ou Brincadeira do barbante Passar por entre os dedos um cordão ou barbante que tem suas pontas ligadas e que deve se desmanchar com um único lance. 33 — Jogar dominó O objetivo é baixar todas as peças primeiro, ou fechar o jogo. 34 — Pedra, papel e tesoura ou Jokenpô Os jogadores devem simultaneamente esticar a mão, na qual cada um formou um símbolo. Então, os jogadores comparam os símbolos para decidir quem ganhou. 35 — Elefante colorido Alguém diz a cor do elefante e todos correm para tocar algum objeto da mesma cor. 35 — Passa anel Um dos participantes é escolhido para passar o anel. Em um determinado momento ele escolhe um dos jogadores e deixa o anel cair nas mãos dele sem que o resto do grupo perceba. 36 — Cabra-cega Um dos participantes, de olhos vendados, procura adivinhar e agarrar os outros. 37 — Pé de lata Amarra-se cordas ou barbantes em latas de alumínio. Depois, o desafio é se equilibrar sobre as latas, segurando as cordas. 38 — Montar cabana Criar uma cabana feita a partir de lençóis, jornais ou folhas de coqueiro. 39 — Jogar pião Brincadeira clássica e antiga, em que se puxa uma corda enrolada ao pião, colocando-o em rotação no solo. 40 – Girar e rebolar com bambolê