Livro revela os 10 recordes sexuais inusitados

O “Guiness World Records”, lançado em português como “Livro Guiness dos Recordes”, é atualizado anualmente com os maiores limites superados tanto por humanos quanto pela natureza. Inspirado pela publicação, o americano Anthony Giustina lançou o livro “Sex World Records”, no qual aborda sobre os mais curiosos recordes sexuais do mundo. Com a leitura, percebe-se que algumas pessoas levam o sexo a outro nível, ultrapassam limites e até ganham prêmios vantajosos com isso. Outros, apenas nasceram com características incomuns mesmo. Com base nesse livro, a Bula reuniu em uma lista os dez recordes sexuais mais curiosos já registrados.

O maior pênis já registrado O ator americano Jonah Falcon tem o recorde de maior pênis registrado. Ele ganhou fama em 1999, após aparecer no documentário “Private Dicks: Men Exposed”, da HBO, em que 25 homens foram entrevistados sobre seus pênis. Quando ereto, o órgão sexual de Falcon chega a ultrapassar os 34 cm. Porém, existe concorrência. O mexicano Roberto Esquivel Cabrera afirma que seu pênis mede 48 cm e está tentando ser o novo recordista do Guiness Book.

A maior vagina de todos os tempos Relatos históricos dão conta de que a maior vagina do mundo pertencia à Anna Swan, uma gigante escocesa que viveu entre 1846 e 1888. Ela tinha aproximadamente 2,43m de altura e se apaixonou por outro gigante, o capitão Martin Bates. Em 1879, Swan deu à luz um bebê descomunal, que nasceu com 86 cm e 11 kg. Só a cabeça da criança media 48 cm e, por isso, supõe-se que a vagina de Swan seja a maior de todos os tempos.

A maior orgia do mundo moderno O recorde de maior orgia do mundo pertence aos japoneses. Produtores conseguiram reunir 250 homens e 250 mulheres para a gravação do vídeo pornográfico “Sexo com 500 pessoas”. O filme de 130 minutos foi realizado com casais amadores, que se deixaram gravar fazendo sexo em um galpão alugado para o evento. Mas, cada pessoa só podia ter relações com o acompanhante que levou para a gravação.

A masturbação mais prolongada O japonês Masanobu Sato participou do Torneio Mundial de Masturbação nos anos de 2008 e 2009, em São Francisco. Nas duas edições, ele foi o recordista. Na primeira vez, conseguiu se masturbar por 9 horas e 33 minutos seguidos. No ano seguinte, bateu o próprio recorde, completando uma sessão de 9 horas e 58 minutos.

A mãe que teve mais filhos no mundo Poucos detalhes da vida da russa Valentina Vassilyeva são conhecidos. Mas, sabe-se que ela viveu no século 18 e deu à luz 69 bebês. Ao todo, foram 16 pares de gêmeos, sete conjuntos de trigêmeos e quatro de quadrigêmeos, totalizando 27 partos. Atualmente, o maior registro de filhos pertence à chilena Leontina Albina, que afirma ter 64 filhos, dos quais 55 são documentados.

O maior número de parceiros sexuais em um dia A atriz pornô americana Lisa Sparks fez sexo com 919 homens em menos de 24 horas. Isso significa que casa relação durou 94 segundos. O recorde foi alcançado em 2004, durante o Terceiro Campeonato Mundial de Gangbang e Eroticon, em Varsóvia, Polônia. O recorde anterior pertencia a Candy Apples, que ficou com 742 parceiros em 2003.

A maior coleção de pênis do mundo A distante Reykjavik, na Islândia, abriga o Museu Falológico Islandês (The Icelandic Phallological Museum), que contém mais de 300 pênis de 93 espécies diferentes em exibição. A coleção começou a ser formada em 1974, pelo professor aposentado Sigurður Hjartarson, que montou o museu. O maior pênis é o de uma baleia azul, com quase dois metros e 70 quilos. O menor é o osso peniano de um hamster, que tem apenas dois milímetros.

O pai com mais filhos da história Moulay Ismail Ibn Sharif foi sultão do Marrocos entre os anos de 1672 a 1727, mas ficou realmente famoso por outro fato: ele teve 1.014 filhos. Sharif possuía um harém com mais de 500 mulheres, entre esposas e concubinas e mandou construir uma nova cidade para lhe servir de capital, muitas vezes chamada de “Versalhes de Marrocos”.

O menor pênis humano do mundo O jovem americano Taylor, que usa o pseudônimo Puzzlemaster (Enigma), ganhou o concurso de “Menor Pênis”, realizado pelo bar Kings County Saloon, de Nova York, em 2015. Ele venceu por ter um pênis de 6 cm e recebeu 500 dólares pela vitória. “Eu me sinto bem. Quero que todos se sintam bem consigo mesmos”, disse o jovem após o concurso. No ano anterior, o indiano Raj Kumaro, cujo pênis mede 7 cm, foi o ganhador do concurso.