10 tradições sexuais chocantes ao redor do mundo

As cabanas de sexo no Camboja



Na tribo Kreung, do Camboja, o divórcio é ilegal. Mas, as jovens têm muitas opções antes de escolherem o marido. Quando atingem a maioridade, os pais constroem uma pequena cabana para que elas possam ter relações sexuais com quem tiverem interesse. A cultura Kreung não possui o estigma do sexo antes do casamento e as meninas são incentivadas a dormir com o maior número de parceiros possível até encontrarem um marido.