15 filmes sensuais da Netflix para maiores de 18 anos

A Netflix possui em seu acervo filmes para todos os gostos e também todas as idades — inclusive para maiores de 18 anos. A Bula garimpou o serviço de streaming em busca de produções voltadas ao público adulto e reuniu em uma lista alguns filmes com cenas para lá de sensuais, contraindicadas para menores de 18 anos. Além de clássicos já velhos conhecidos do público, como “Beleza Americana” (1999), de Sam Mendes; e “Perdas e Danos” (1992), de Louis Malle; a lista também contempla produções recentes. Alguns destaques são: “Amar” (2017), de Esteban Crespo; e “Eu Sou a Felicidade Deste Mundo” (2014), de Julián Hernández. Os filmes não estão organizados de acordo com critérios classificatórios.

Duck Butter (2018), Miguel Arteta Desiludidas com a falta de honestidade nas relações, duas mulheres decidem passar 24 horas juntas para explorar novas formas de intimidade. Amar (2017), Esteban Crespo Laura e Carlos vivenciam a intensidade e a fragilidade do primeiro amor e veem a realidade da vida abalar suas noções românticas idealizadas. Beach Rats (2017), Eliza Hittman Um garoto de 19 anos se questiona sobre sua sexualidade e fica dividido entre os amigos machões, a família e os homens mais velhos que ele conhece pela Internet. Desejarás o Noivo de sua Irmã (2017), Diego Kaplan Ofélia chega ao casamento de sua irmã disposta a consertar a relação abalada com ela, mas acaba caindo em tentação quando conhece o noivo. Branquinha (2016), Elizabeth Wood Uma jovem universitária em busca de aventuras em Nova York acaba encontrando bem mais adrenalina do que havia planejado. King Cobra (2016), Justin Kelly Um produtor de vídeos pornô enfrenta dois rivais pelo contrato de Brent Corrigan, a estrela que lançou. As consequências são mortais. Rocco (2016), Thierry Demaizière e Alban Teurlai O astro italiano Rocco Siffredi é tema deste documentário que mostra o lendário ator pornô durante seu último ano de trabalho diante das câmeras. Como Planejar uma Orgia em uma Cidade Pequena (2015), Jeremy LaLonde Ela era chamada de vagabunda na escola, mas agora é colunista de sexo — e está de volta para mostrar como se faz. Eu Sou a Felicidade Deste Mundo (2014), Julián Hernández Diretor de cinema gay observa a própria vida sexual através das lentes da câmera, embaralhando limites entre ficção e realidade. Bruna Surfistinha (2011), Marcus Baldini Uma jovem abandona sua família adotiva para se tornar uma prostituta de luxo em São Paulo e documenta sua nova vida em um blog particular. Uma Boa e Velha Orgia (2011), Alex Gregory e Peter Huyck Ao saber que seus pais querem vender a casa de praia, Eric resolve promover um último evento para os amigos: uma orgia. The Scarlet Letter (2004), Hyuk Byun A investigação de um novo assassinato põe em rota de colisão a carreira e a vida amorosa de um policial. Beleza Americana (1999), Sam Mendes Lutando para suportar sua mulher perfeccionista, um emprego insatisfatório e a filha adolescente mal-humorada, um homem se apaixona por uma das amigas da filha. Segundas Intenções (1999), Roger Kumble Matando sua sede por jogos perigosos, uma adolescente promíscua desafia seu meio-irmão a tirar a virgindade da filha de sua diretora antes do verão terminar. Perdas e Danos (1992), Louis Malle Um oficial do governo se desvia de seu caminho quando conhece uma bela mulher e eles passam a ter um caso, mas ela está noiva do filho do oficial. Atração Fatal (1987), Adrian Lyne Um breve caso extraconjugal pode trazer consequências trágicas para Dan quando sua amante não aceita o fim da relação.