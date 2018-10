44 filmes inspirados em livros para assistir no NOW

Não é raro o cinema criar a sua própria versão de livros que fizeram história, ou simplesmente tornaram-se populares. De clássicos fundamentais como “Anna Karenina” (1877), de Lev Tolstói, até a literatura de fantasia, como foi o caso da trilogia “O Senhor dos Anéis” (1937-1949), de J. R. R. Tolkien, nenhum gênero literário escapou das telonas. Pensando nisso, a Bula reuniu em uma lista 44 filmes disponíveis no NOW, serviço de vídeo e streaming gratuito para assinantes da NET, que são baseados em livros.

A seleção faz parte de uma iniciativa chamada de “Do Livro Para o Cinema”, criada pelo NOW. Alguns destaques são: “O Iluminado”, de (1980), Stanley Kubrick; “Noites de Tormenta” (2008), de George C. Wolfe; “O Melhor de Mim”, de (2014), Michael Hoffman; “Diário de uma Paixão” (2004), Nick Cassavetes; e a aclamada trilogia sueca “Millennium”, vencedora do BAFTA na categoria Melhor Filme Estrangeiro.

Os filmes estão organizados de acordo com o ano de lançamento, dos mais recentes aos mais antigos. Ou seja, não foram levados em conta critérios classificatórios. Para assisti-los, basta acessar o catálogo do serviço na televisão, no site ou no aplicativo NOW. O app possui uma versão para smartphones Android, disponível no Google Play, e para dispositivos Apple, disponível na App Store. No computador, é necessário acessar Now Online. É necessário possuir login e senha, que podem ser criados no próprio site da operadora.