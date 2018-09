Todas as 21 comédias românticas originais Netflix, classificadas da pior à melhor

Comédia romântica é, talvez, o gênero cinematográfico mais democrático dentre todos. Afinal de contas, consegue atender diferentes perfis de espectadores ao mesclar bom humor, romance e às vezes até mesmo ação e aventura. De olho nos lançamentos originais da Netflix —, entre os quais se destacam as produções do gênero —, a Bula decidiu reunir em uma lista todas as comédias românticas do serviço de streaming. Os filmes foram classificados do pior ao melhor, de acordo com notas atribuídas por sites especializados em cinema, como o IMDb e o Rotten Tomatoes. Alguns destaques são: “A Incrível Jessica James” (2017), de Jim Strouse; e “Alex Strangelove” (2018), de Craig Johnson.

21 — Gostos e Cores (2018), Myriam Aziza Simone finalmente toma coragem para revelar que é lésbica à família judia e conservadora. Porém, logo após fazer o anúncio, ela começa a se sentir atraída por um chef senegalês, que a coloca em dúvida sobre sua sexualidade. Por meio do humor, a comédia romântica aborda temas complexos como religião, raça e sexualidade.

20 — #REALITYHIGH (2017), Fernando Lebrija Dani Barnes é uma jovem nerd americana, cujo grande sonho é ser aceita na Universidade da Califórnia, em Davis, que possui um dos melhores cursos de veterinária do mundo. No entanto, os seus planos podem ser prejudicados quando ela começa a chamar a atenção do garoto de quem gosta, e da namorada dele: uma celebridade das redes sociais.

19 — Ibiza: Tudo Pelo DJ (2018), Alex Richanbach Nikki, Harper e Leah são três amigas inseparáveis que viajam a negócios para Barcelona. No entanto, o que deveria ser apenas uma atividade profissional, se transforma em uma louca aventura quando as mulheres decidem partir de Barcelona para Ibiza. Na ilha, elas começam a fazer de tudo para encontrar um DJ famoso.

18 — Nu (2017), Michael Tiddes O dia que Rob Anderson mais temia chegou: o seu casamento. Depois de evitar responsabilidades a vida toda, ele se desespera com a possibilidade de ficar ao lado da mesma pessoa para sempre. No entanto, o destino lhe prega uma peça, e ele acorda nu dentro de um elevador de hotel momentos antes da cerimônia. Para piorar, no dia seguinte tudo se repete, e ele percebe que está preso no tempo.

17 — Blockbuster (2017), July Hygreck Jérémy grava um vídeo divertido para alegrar o pai doente utilizando a temática super-heróis. Quem não gosta nada da história é a namorada do rapaz, Lola, que é aficionada pelos personagens superpoderosos. Ela abandona Jérémy, que decide fazer de tudo para conseguir o perdão da amada e reconquistá-la.

16 — O Príncipe do Natal (2017), Alex Zamm Amber é uma jovem repórter que consegue a chance de dar uma guinada na carreira ao ser enviada para cobrir a coroação de um novo rei, em outro país. A futura majestade está constantemente envolvida em escândalos, que estampam as capas dos tabloides locais. Ciente da má fama do homem, e disposta a fazer qualquer coisa por um furo de reportagem, a jornalista acaba conhecendo o novo rei muito melhor do que poderia imaginar.

15 — Cartão de Natal (2017), Ernie Barbarash A jovem Ellen está prestes a herdar o negócio de seu pai. Antes que isso aconteça, ela precisa cumprir uma exigência: entregar pessoalmente um cartão de Natal ao ex-parceiro do pai na pequena Snow Falls. Depois de chegar à cidade e não encontrar o destinatário, uma tempestade de neve a obriga a procurar uma pousada. Lá, ela acaba encontrando o verdadeiro amor e descobre o que realmente significa o natal.

14 — Feliz Aniversário de Casamento (2018), Jared Stern A comédia romântica, escrita e dirigida por Jared Stern, é centrada em um casal: Mollie e Sam, que estão prestes a completar três anos de casamento. Em vez de comemorar a data especial, eles começam a questionar se estão realmente felizes com a relação e se vale a pena insistir nela. O único elo que ainda permanece forte entre os dois é o cachorro do qual cuidam juntos.

13 — Doce Argumento (2018), Ben Shelton Lona é uma aluna reservada e sem muitos recursos, enquanto Bennet é um estudante sarcástico e de classe alta. Apesar das diferenças, eles têm algumas coisas em comum: inteligência, dedicação e desprezo um pelo outro. Para aumentar suas chances na busca de vagas em universidades prestigiadas, eles decidem se inscrever em um concurso de debates. O problema é que para vencer terão de trabalhar juntos.

12 — Apostando Tudo (2017), Joe Swanberg Eddie é um perdedor profissional viciado em apostas. Certo dia, ele concorda em cuidar de uma bolsa de um homem que está indo para a prisão. Depois de um momento de fraqueza, ele descobre que a sacola guarda uma alta quantia em dinheiro. Acreditando que pode dobrar o valor, Eddie começa a usá-lo em apostas. Em uma dessas aventuras, ele conhece aquela que pode ser o amor de sua vida.

11 — A Barraca do Beijo (2018), Vince Marcello Os jovens Ellie e Lee são melhores amigos desde a maternidade. Para manter a amizade por tantos anos, eles criaram um conjunto de regras. No entanto, Ellie quebra a principal delas quando beija o irmão mais velho de Lee acidentalmente. A situação desencadeia um romance proibido, que pode colocar em risco a amizade da dupla para sempre.

10 — Sierra Burgess Is a Loser (2018), Ian Samuels Sierra está no fim do ensino médio e começa a enfrentar uma crise de identidade. A sua aparência, fora dos padrões de beleza convencionais, faz com que ela não seja nada popular. Certo dia, ela recebe mensagens de um garoto pelo qual se apaixona. O problema é que ele pensa que está falando com a garota mais popular da escola. Para não perder contato com ele, Sierra cria um plano infalível, ou quase.

9 — Perfeita para Você (2018), Stephanie Laing Um misto de comédia-romântica e drama, o filme é centrado em Abbie, uma jovem diagnosticada com câncer. Ao mesmo tempo em que enfrenta a doença, ela tenta encontrar uma nova namorada para o seu noivo e amigo de infância — que não entende nada de paquera —, com quem ela está há oito anos.

8 — Alex Strangelove (2018), Craig Johnson Alex Truelove está no último ano do Ensino Médio. Com um currículo exemplar, ele tem um grande futuro pela frente. Contudo, antes de se formar ele deseja cumprir um objetivo: perder a virgindade com a sua namorada, Claire. O problema é que antes disso ele conhece Elliot, um garoto gay que lhe mostrará as coisas por outra perspectiva.

7 — Quando Nos Conhecemos (2018), Ari Sandel Noah tem um encontro perfeito com Avery, a garota de seus sonhos. Ele se apaixona instantaneamente, mas a jovem o vê apenas como um amigo. Nos próximos três anos ele remói a situação e tenta entender o que fez de errado. Inesperadamente, um dia ele tem a chance de viajar no tempo e tentar fazer com que as coisas sejam diferentes.

6 — Eu Não Sou um Homem Fácil (2018), Eléonore Pourriat Um homem machista prova do seu próprio veneno quando acorda em um mundo em que as coisas estão bastante diferentes: as mulheres dominam tudo. As coisas ficam ainda piores quando ele entra em conflito com uma poderosa escritora, por quem se apaixona perdidamente.

5 — Felicidade Por um Fio (2018), Haifaa Al-Mansour Violet Jones tem uma obsessão pela perfeição desde criança, especialmente no que diz respeito ao seu cabelo, sempre impecável. Buscando ser a mulher ideal, ela conquista o emprego dos sonhos e o namorado que todas desejam. Certo dia, um imprevisto coloca toda a sua perfeição à prova, fazendo Violet perder o controle sobre sua vida.

4 — A Incrível Jessica James (2017), Jim Strouse Jessica James é uma aspirante a dramaturga de Nova York que fica arrasada após terminar um relacionamento. Lutando para esquecer o antigo amor, ela conhece o desenvolvedor de aplicativos Boone, que acabou de se divorciar. Juntos, eles descobrem como ajudar um ao outro e, aos poucos, começam a viver um novo amor.

3 — O Plano Imperfeito (2018), Claire Scanlon Harper e Charlie são jovens assistentes executivos de Manhattan que trabalham em um mesmo edifício. O chefe de Charlie faz de sua vida um inferno, mas não menos do que a chefe de Harper, que não dá um minuto de sossego para a garota. Cansados dessa situação, os dois decidem elaborar um plano ousado: fazer com que seus superiores se apaixonem e, assim, os deixem em paz.

2 — Amor Por Metro Quadrado (2018), Love per Square Foot Sanjay e Karina nunca conseguiram juntar dinheiro para comprar suas próprias casas. Dispostos a terem um lar próprio, eles, então, se juntam em um improvável casamento por conveniência. A dupla só não esperava que viver sob o mesmo teto pudesse mudar as suas vidas por completo, criando um elo afetivo difícil de ser desfeito.