Todos os filmes dirigidos por Quentin Tarantino, do pior ao melhor

Quentin Tarantino iniciou o seu percurso pela sétima arte no fim dos anos 1980, quando lançou o filme amador “My Best Friend’s Birthday” (1987), com quase nenhum recurso. De lá para cá, ele se tornou um dos cineastas mais conceituados e respeitados de sua geração. Os seus filmes são caracterizados por tramas sem ordem linear, muitas vezes com histórias paralelas, e muita violência gráfica. Para relembrar a sua filmografia, a Bula reuniu em uma lista todos os títulos dirigidos por Tarantino. Não foram considerados os filmes produzidos, escritos ou nos quais o cineasta apenas atuou. Alguns títulos foram dirigidos por ele em parceria com outros diretores, como é o caso de “Grande Hotel” (1995), que também contou com a direção de Allison Anders, Alexandre Rockwell e Robert Rodriguez; e “Sin City: A Cidade do Pecado” (2005), com Frank Miller e Robert Rodriguez.

13 — My Best Friend’s Birthday (1987)

O título amador e em preto e branco é o primeiro com direção assinada por Tarantino. O diretor também co-escreveu, co-produziu e atua no filme. A trama é centrada em Mickey, que no dia de seu aniversário recebe um presente inusitado do melhor amigo, Clarence Pool: uma noite com uma garota de programa. O projeto foi desenvolvido enquanto Tarantino trabalhava em uma locadora de vídeo em Manhattan Beach, na Califórnia. A edição original possui 70 minutos, mas apenas uma segunda edição, de 36, é conhecida do público.

12 — Grande Hotel (segmento “The Man from Hollywood”) (1995)

Em um hotel de Hollywood, na véspera de Ano Novo, quatro histórias se desenrolam em torno de um carregador de bagagens, Ted: um grupo de bruxas se reúne para tentar desfazer um feitiço; um homem arrama e amordaça a esposa ao desconfiar de infidelidade; um casal quer livrar-se da responsabilidade de cuidar dos filhos durante uma noite para se divertir; e um hóspede faz uma aposta sangrenta. Tarantino foi responsável por dirigir apenas a gravação do segmento “The Man from Hollywood”. Allison Anders, Alexandre Rockwell e Robert Rodriguez dirigiram as demais cenas.

11 — À Prova de Morte (2007)

Mike é um dublê psicopata cujo passatempo favorito é atrair mulheres para passeios mortais em seu carro indestrutível. Ele escolhe a dedo as suas vítimas, lhes oferece carona e, durante o trajeto, provoca acidentes matando-as com o impacto, enquanto sai ileso. Mike, entretanto, não esperava cruzar com um grupo de mulheres que também desafiam a morte, a DJ Jungle Julia e as suas duas amigas. Juntas, elas decidem se vingar depois de quase morrerem nas mãos do motorista sanguinário.

10— Jackie Brown (1997)

Uma comissária de bordo é contratada por um traficante de armas para transportar dinheiro ilegal para os Estados Unidos. Tudo ocorre como o combinado, até que dois investigadores descobrem tudo e a interceptam. Eles oferecem um acordo para que a operária entregue o seu líder, mas a mulher tem outros planos. Ela decide ludibriar não apenas os policiais, mas todos os envolvidos na história. Caso a estratégia dê certo, a sua recompensa será a liberdade e uma alta quantia em dinheiro.

9 — Planeta Terror (Segmento “Death Proof”) (2007)

O casal de médicos William e Dakota é surpreendido por uma multidão de pacientes no hospital em que trabalha. Os enfermos apresentam sintomas nunca vistos: feridas e mutilações na pele, e um olhar perdido, como em certo nível de inconsciência. Entre os pacientes está Cherry, uma ex-dançarina com uma metralhadora no lugar da perna, que começa a liderar uma série de assassinatos. Tarantino foi o responsável pela direção das cenas do segmento “Death Proof”. As demais foram dirigidas por Robert Rodriguez, Eli Roth, Edgar Wright e Rob Zombie.

8 — Sin City: A Cidade do Pecado (Diretor especial convidado) (2005)

Sin City é a cidade onde tudo acontece e onde não se pode confiar em ninguém. Ela serve de cenário para a vingança de Marv, após o assassinato da bela Goldie, uma jovem a quem ele deixou em casa na noite anterior. Além disso, é o local em que o detetive particular Dwight tenta superar o passado; e o policial John Hartigan, uma hora antes de se aposentar, tenta proteger uma garota de 11 anos ameaçada pelo filho de um senador. O filme é dirigido por Frank Miller e Robert Rodriguez. Tarantino atuou como diretor especial convidado.

7 — Os Oito Odiados (2015)

No Velho Oeste, o caçador de recompensas John Ruth transporta uma perigosa prisioneira, Daisy Domergue. Durante o caminho, ele aceita transportar também outro caçador de recompensas, Marquis Warren, e o xerife Chris Mannix. Uma nevasca acaba forçando-os a buscar abrigo em um armazém, onde outras quatro pessoas estão abrigadas. Aos poucos, eles começam a descobrir os segredos sangrentos uns dos outros, o que pode causar um confronto sem precedentes entre os oito.

6 — Kill Bill: Volume 2 (2004)

Na segunda parte de sua busca por vingança, a assassina de aluguel Novia precisa terminar o que começou. Ela continua a sua procura por Bill, o ex-chefe que a traiu e fez com que ela fosse atacada pelos colegas de trabalho no dia de seu casamento, permanecendo anos em coma. Disposta a encontrá-lo de qualquer maneira, Novia persegue os últimos dois sobreviventes do grupo criminoso do qual fez parte: Budd e Elle Driver. Quando finalmente consegue confrontar seu mestre, ela se depara com uma surpresa chocante.

5 — Kill Bill: Volume 1 (2003)

Noiva é uma habilidosa assassina que trabalha para Bill. Ao descobrir uma gravidez, ela decide se afastar da perigosa função que exerce e se casar. No entanto, no dia da cerimônia, ela é traída por Bill, e seus ex-colegas de trabalho tentam matá-la. Depois das agressões, ela fica cinco anos em coma, e ao despertar sem o bebê, decide se vingar das pessoas que arruinaram a sua vida. As primeiras vítimas serão as também assassinas de aluguel Vernita Green e O-Ren Ishii.

4 — Django Livre (2012)

Django é um ex-escravo que vive no Sul dos Estados Unidos, no período anterior à Guerra Civil Americana. Ele faz uma aliança com um caçador de recompensas alemão, Schultz, para caçar os criminosos mais procurados do país e, depois, resgatar a sua esposa. Ele não vê a mulher há anos, desde que ela foi adquirida por um fazendeiro sem escrúpulos, que obriga os seus escravos a participarem de competições mortais. Quando Django finalmente encontra a sua amada, Schultz tem seus princípios desafiados e pode colocar tudo a perder.

3 — Bastardos Inglórios (2009), Quentin Tarantino, Eli Roth

O filme conta duas histórias paralelas: a de um pelotão de soldados que, sob o comando do tenente Aldo Raine, cumpre uma missão suicida contra os nazistas alemães; e a de Shosanna, uma jovem judia que assiste a execução de sua família pelo cruel general Hans Landa. Disfarçada como dona de um cinema parisiense, a garota planeja incendiar o local durante um evento da elite nazista. Ao mesmo tempo, o pelotão de Raine tem planos parecidos, e conta com a ajuda de uma espiã dupla para explodir o lugar. No entanto, os planos do pelotão são descobertos por Landa, que faz um acordo com Aldo para sobreviver ao ataque.

2 — Cães de Aluguel (1992)

O temido fora-da-lei Joe Cabot reúne um grupo de seis criminosos para um golpe sem precedentes: um grande roubo de diamantes. No entanto, os homens não conhecem a identidade uns dos outros, eles se comunicam a partir de codinomes. Durante o assalto nada sai como o planejado, e o grupo é surpreendido pela polícia. Os criminosos acabam se encontrando em seguida. Desconfiados, eles tentam descobrir se há um traidor entre eles, e a situação fica cada vez mais tensa.