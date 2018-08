Os 150 melhores filmes de todos os tempos, segundo críticos

150 — Quero ser John Malkovich (1999), Spike Jonze

149 — Antes do Pôr-do-Sol (2004), Richard Linklater

148 — Os Incríveis (2004), Brad Bird

147 — King Kong (1933), Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack

146 — Topsy-Turvy: O Espetáculo (1999), Mike Leigh

145 — Procurando Nemo (2003), Andrew Stanton e Lee Unkrich

144 — Isto Não É um Filme (2011), Mojtaba Mirtahmasb e Jafar Panahi

143 — My Perestroika (2010), Robin Hessman

142 — It’s Such a Beautiful Day (2012), Don Hertzfeldt

141 — Caminhos da Alma (2012), Zhang Yang

140 — O Doce Amanhã (1997), Atom Egoyan

139 — Ela (2013), Spike Jonze

138 — O Resgate do Soldado Ryan (1998), Steven Spielberg

137 — Minha Viagem à Itália (1999), Martin Scorsese

136 — Domingo Sangrento (2002), Paul Greengrass

135 — Los Angeles: Cidade Proibida (1997), Curtis Hanson

134 — O Poderoso Chefão II (1974), Francis Ford Coppola

133 — Contatos Imediatos do Terceiro Grau (1977), Steven Spielberg

132 — I Called Him Morgan (2016), Kasper Collin

131 — O Julgamento de Viviane Amsalem (2014), Ronit Elkabetz e Shlomi Elkabetz

130 — Inverno da Alma (2010), Debra Granik

129 — Foxtrot (2017), Samuel Maoz

128 — Traídos pelo Desejo (1992), Neil Jordan

127 — A 13ª Emenda (2016), Ava DuVernay

126 — Depois de Horas (1985), Martin Scorsese

125 — Ida (2013), Pawel Pawlikowski

124 — Nostalgia da Luz (2010), Patricio Guzmán

123 — Os Guardiões (2012), Dror Moreh

122 — Onde os Fracos Não Têm Vez (2007), Ethan Coen e Joel Coen

121 — Os Eleitos: Onde o Futuro Começa (1983), Philip Kaufman

120 — Patton – Rebelde ou Herói? (1970), Franklin J. Schaffner

119 — Segredos E Mentiras (1996), Mike Leigh

118 — Ex Libris: The New York Public Library (2017), Frederick Wiseman

117 — Valsa com Bashir (2008), Ari Folman

116 — Faça a Coisa Certa (1989), Spike Lee

115 — Bom Trabalho (1999), Claire Denis

114 — Taxi Teerã (2015), Jafar Panahi

113 — Histórias que Contamos (2012), Sarah Polley

112 — A Mocidade de Lincoln (1939), John Ford

111 — Matadores de Velhinha (2004), Ethan Coen e Joel Coen

110 — A Rainha (2006), Stephen Frears

109 — As Bicicletas de Belleville (2003), Sylvain Chomet

108 — Uma Aventura na África (1951), John Huston

107 — Rebeldia Indomável (1967), Stuart Rosenberg

106 — Guerra Fria (2018), Pawel Pawlikowski

105 — Depois da Vida (1998), Hirokazu Koreeda

104 — O Vencedor (1979), Peter Yates

103 — Isto é Spinal Tap (1984), Rob Reiner

102 — Atanarjuat: O Corredor Mais Veloz (2001), Zacharias Kunuk

101 — Moolaadé (2004), Ousmane Sembene

100 — Tower (2016), Keith Maitland

99 — O Peso do Silêncio (2014), Joshua Oppenheimer

98 — Toy Story 3 (2010), Lee Unkrich

97 — A Harmonia Werckmeister (2000), Béla Tarr e Ágnes Hranitzky

96 — Os Melhores Anos de Nossa Vida (1946), William Wyler

95 — Leviatã (2014), Andrey Zvyagintsev

94 — O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001), Peter Jackson

93 — Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977), Woody Allen

92 — Apocalypse Now Redux (2001), Francis Ford Coppola

91 — Timbuktu (2014), Abderrahmane Sissako

90 — Projeto Flórida (2017), Sean Baker

89 — Brother’s Keeper (1992), Joe Berlinger e Bruce Sinofsky

88 — 35 Doses de Rum (2008), Claire Denis

87 — The Rider (2017), Chloé Zhao

86 — Platoon (1986), Oliver Stone

85 — Entre os Muros da Escola (2008), Laurent Cantet

84 — O Escafandro e a Borboleta (2007), Julian Schnabel

83 — One More Time with Feeling (2016), Andrew Dominik

82 — Crumb (1994), Terry Zwigoff

81 — Cinzas no Paraíso (1978), Terrence Malick

80 — Juventude Decadente (1981), Penelope Spheeris

79 — Sita Sings the Blues (2008), Nina Paley

78 — A Última Sessão de Cinema (1971), Peter Bogdanovich

77 — Terra de Ninguém (1973), Terrence Malick

76 — Sangue Negro (2007), Paul Thomas Anderson

75 — Sherpa (2015), Jennifer Peedom

74 — Inside Llewyn Davis: Balada de um Homem Comum (2013), Ethan Coen e Joel Coen

73 — La La Land: Cantando Estações (2016), Damien Chazelle

72 — As Coisas Simples da Vida (2000), Edward Yang

71 — Me Chame pelo Seu Nome (2017), Luca Guadagnino

70 — A Lista de Schindler (1993), Steven Spielberg

69 — Spotlight: Segredos Revelados (2015), Tom McCarthy

68 — Toni Erdmann (2016), Maren Ade

67 — O Tigre e o Dragão (2000), Ang Lee

66 — O Reverso da Fortuna (1990), Barbet Schroeder

65 — Shoplifters (2018), Hirokazu Koreeda

64 — O Criado (1963), Joseph Losey

63 — Amor (2012), Michael Haneke

62 — A Luz da Ilusão (1995), Hirokazu Koreeda

61 — Carlos (2010), Olivier Assayas

60 — O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003), Peter Jackson

59 — Lady Bird: A Hora de Voar (2017), Greta Gerwig

58 — Estávamos Aqui (2011), David Weissman e Bill Weber

57 — Apocalypse Now (1979), Francis Ford Coppola

56 — Sideways: Entre Umas e Outras (2004), Alexander Payne

55 — Divertida Mente (2015), Pete Docter e Ronnie Del Carmen

54 — Guerra ao Terror (2008), Kathryn Bigelow

53 — Sr. Turner (2014), Mike Leigh

52 — Killer of Sheep (1978), Charles Burnett

51 — Pulp Fiction: Tempo de Violência (1994), Quentin Tarantino

50 — Sob o Domínio do Mal (2004), Jonathan Demme

49 — Taxi Driver: Motorista de Táxi (1976), Martin Scorsese

48 — 45 Anos (2015), Andrew Haigh

47 — O Homem que Matou o Facínora (1962), John Ford

46 — Dunkirk (2017), Christopher Nolan

45 — Antes da Meia-Noite (2013), Richard Linklater

44 — WALL·E (2008), Andrew Stanton

43 — Olhares, Lugares (2017), JR e Agnès Varda

42 — A Separação (2011), Asghar Farhadi

41 — A Hora Mais Escura (2012), Kathryn Bigelow

40 — Branca de Neve e os Sete Anões (1937), William Cottrell, David Hand, Wilfred Jackson, Larry Morey, Perce Pearce e Ben Sharpsteen

39 — Pacto de Sangue (1944), Billy Wilder

38 — Eu Não Sou Seu Negro (2016), Raoul Peck

37 — A Rede Social (2010), David Fincher

36 — Vinhas da Ira (1940), John Ford

35 — Toy Story (1995), John Lasseter

34 — Carol (2015), Todd Haynes

33 — A Bela e a Fera (1991), Gary Trousdale e Kirk Wise

32 — A Viagem de Chihiro (2001), Hayao Miyazaki e Kirk Wise

31 — Gravidade (2013), Alfonso Cuarón

30 — Caminhos Perigosos (1973), Martin Scorsese

29 — Uma Rua Chamada Pecado (1951), Elia Kazan

28 — Ratatouille (2007), Brad Bird e Jan Pinkava

27 — Dr. Fantástico (1964), Stanley Kubrick

26 — Relíquia Macabra (1941), John Huston

25 — O Bebê de Rosemary (1968), Roman Polanski

24 — Manchester À Beira-Mar (2016), Kenneth Lonergan

23 — 12 Homens e uma Sentença (1957), Sidney Lumet

22 — 12 Anos de Escravidão (2013), Steve McQueen

21 — Ran (1985), Akira Kurosawa

20 — Loucuras de Verão (1973), George Lucas

19 — Psicose (1960), Alfred Hitchcock

18 — Quanto Mais Quente Melhor (1959), Billy Wilder

17 — 4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias (2007), Cristian Mungiu

16 — E o Vento Levou (1939), Victor Fleming e George Cukor

15 — Meu Pé Esquerdo (1989), Jim Sheridan

14 — Basquete Blues (1994), Steve James

13 — A Malvada (1950), Joseph L. Mankiewicz

12 — Intriga Internacional (1959), Alfred Hitchcock

11 — O Labirinto do Fauno (2006), Guillermo del Toro

10 — A Marca da Maldade (1958), Orson Welles

9 — Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016), Barry Jenkins

8 — O Tesouro da Sierra Madre (1948), John Huston

7 — Cantando na Chuva (1952), Stanley Donen e Gene Kelly

6 — A Fraternidade é Vermelha (1994), Krzysztof Kieslowski

5 — Boyhood: Da Infância à Juventude (2014), Richard Linklater

4 — Casablanca (1942), Michael Curtiz

3 — Janela Indiscreta (1954), Alfred Hitchcock

2 — O Poderoso Chefão (1972), Francis Ford Coppola

1 — Cidadão Kane (1941), Orson Welles