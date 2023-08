10 filmes de tirar o fôlego para assistir na Netflix

Resgate 2 (2023), de Sam Hargrave

Jasin Boland / Netflix

Chris Hemsworth retorna, assumindo novamente seu papel como o mercenário Tyler Rake em uma nova missão no mundo do crime internacional. Após uma série de desafios no primeiro filme, agora ele se depara com uma tarefa ainda mais difícil: o resgate da família de um criminoso. Em um cenário repleto de traições e riscos, Rake precisa confiar em sua habilidade e resiliência, enfrentando dilemas morais ao longo do caminho. Dirigido por Sam Hargrave, reconhecido por suas bem elaboradas sequências de ação, a continuação expande o universo do primeiro filme, introduzindo personagens mais desenvolvidos e uma narrativa cheia de surpresas. A sequência promete manter o público engajado, proporcionando uma experiência emocionante do começo ao fim.