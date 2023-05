10 filmes de tirar o fôlego para assistir na Netflix

Em meio à enorme quantidade de conteúdo disponível na plataforma de streaming Netflix, a escolha de um filme para assistir pode se tornar uma tarefa difícil. Por vezes, o espectador pode se sentir até mesmo um pouco perdido nessa vastidão de títulos. Com o objetivo de orientar e facilitar essa escolha, a Revista Bula preparou uma lista seleta de 10 filmes que prometem captar a atenção de quem busca uma experiência cinematográfica intensa.

Esta lista não é uma compilação comum. Não se trata de filmes meramente populares ou campeões de bilheteria. Não, o critério aqui é o poder de prender o espectador à trama, de fazer com que o mundo externo seja momentaneamente esquecido. São filmes que conseguem envolver, cativar e mexer com as emoções de quem os assiste.

Os títulos aqui selecionados, oriundos de diferentes partes do mundo e de diversos gêneros cinematográficos, foram escolhidos por apresentarem histórias intensas e cativantes. As obras variam desde thrillers eletrizantes a dramas profundos. O ponto comum entre eles? Todos possuem a capacidade de fazer o espectador mergulhar de cabeça em seus universos particulares.

Sangue e Ouro (2023), Peter Thorwarth R. Bajo / Netflix Primavera de 1945. “Sangue e Ouro” se passa nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial e conta a história do desertor alemão Henrique, da jovem e corajosa fazendeira Elsa e de um grande grupo de nazistas. Henrique, que fugiu do front para voltar para casa e reencontrar a filha, se depara com uma tropa da SS. O líder decide enforcar Henrique em uma árvore, mas Elsa o salva e o esconde em sua fazenda. Enquanto isso, a SS procura um tesouro judaico escondido em um vilarejo próximo, mas enfrenta a resistência da população saturada que não quer entregar seu ouro. Henrique e Elsa são arrastados para uma caça eletrizante ao tesouro, que termina em um confronto sangrento na igreja local.

Mãe do Ano (2023) Mateusz Rakowicz Divulgação / Netflix Filme de ação polonês dirigido por Mateusz Rakowicz. A narrativa foca em Nina, uma ex-agente especial da OTAN que, após a aposentadoria, aspirava a um estilo de vida tranquilo, distante das tensões de seu antigo trabalho. Contudo, essa serenidade é abruptamente interrompida quando Max, seu filho a quem ela nunca conheceu, é sequestrado por criminosos. Com o sequestro de Max, Nina é forçada a reativar suas habilidades como agente. Esta missão proporciona a ela a chance de enfrentar perigos novamente, ao mesmo tempo que busca garantir a segurança de Max, restituindo a ele a vida que originalmente deveria ter.

Encurralados (2023), Onur Saylak Divulgação / Netflix Yalin e Beyza são forçados a deixar para trás a agitação de Istambul e se refugiar em uma pacata vila em Assos, Turquia, em busca de paz e um novo começo. No entanto, eles logo percebem que sua chegada não é bem-vinda pelos habitantes locais. Desde o primeiro dia, são recebidos com hostilidade e desprezo, mas as coisas rapidamente tomam um rumo assustador. Yalin se torna alvo de um violento ataque por parte de um jovem residente, revelando a verdadeira face sombria da comunidade. Agora, presos em um lugar onde são indesejados e ameaçados, o casal terá que enfrentar uma luta desesperada pela sobrevivência, desvendar os segredos obscuros que permeiam a vila e encontrar uma maneira de escapar.

A Mãe (2023), Nick Caro Doane Gregory / Netflix Leon é um ex-assassino profissional que viveu isolado e em fuga de seu passado sombrio nos últimos anos. Porém, seu passado volta a assombrá-lo quando criminosos determinados a encontrá-lo e eliminá-lo entram em cena. Eles descobrem sua fraqueza: Mathilda, sua filha de 12 anos, de quem ele se afastou há muito tempo. Agora, Leon precisa abandonar sua vida invisível e voltar ao jogo para proteger a menina do perigo iminente. Em uma jornada repleta de ação, ele luta para manter Mathilda a salvo, ao mesmo tempo em que confronta os demônios do seu passado.

Na Palma da Mão (2023) Tae-joon Kim Divulgação / Netflix Voltando para casa, Na-mi perde seu smartphone com todos os seus dados. Jun-yeong encontra o aparelho, mas instala um spyware antes de devolvê-lo à dona. Com o programa, ele começa a seguir os passos da garota e aprender tudo sobre ela, como os locais que frequenta, hobbies, preferências, trabalho, finanças e redes sociais, e se aproxima sem revelar sua verdadeira identidade. Na-mi fica aliviada ao reaver seu telefone, mas sua felicidade dura pouco: logo, uma reviravolta macabra a faz perder o controle de sua vida.

Infiesto (2023), de Patxi Amezcua Divulgação / Netflix Em um pequeno vilarejo mineiro nas montanhas das Astúrias, o estado de alarme é declarado. Nesse cenário caótico, dois detetives são convocados para investigar um acontecimento assombroso: uma jovem que todos acreditavam estar morta reaparece misteriosamente após meses de seu desaparecimento. Esse enigma coloca os detetives diante de forças obscuras que desafiam a compreensão humana. Enquanto o mundo ao seu redor desmorona e tragédias pessoais se multiplicam, eles percebem que há algo além do vírus que assola a humanidade, algo sinistro que está agindo nos bastidores. Agora, em uma corrida contra o tempo, os detetives precisam desvendar os segredos sombrios que permeiam a cidade, enfrentando um mal cujas origens transcendem a própria realidade.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out (2022), Rian Johnson John Wilson / Netflix Benoit Blanc volta à ação para resolver mais um caso dirigido por Rian Johnson. Nesta nova aventura, o intrépido detetive aparece em uma luxuosa propriedade em uma ilha grega, mas como e por que ele está lá é apenas o primeiro de vários enigmas. Blanc logo encontra um grupo diversificado de amigos reunidos para o encontro anual organizado pelo bilionário Miles Bron. Entre os convidados estão a ex-sócia de Miles, Andi Brand; a atual governadora de Connecticut, Claire Debella; o cientista Lionel Toussaint; a estilista e ex-modelo Birdie Jay e sua leal assistente Peg, além do influenciador Duke Cody com a namorada Whiskey. Como em toda história de detetive que se preze, cada personagem esconde os próprios segredos, mentiras e motivações. Por isso, quando acontece uma morte, todos são suspeitos.

O Desconhecido (2022), de Thomas M. Wright Ian Routledge / Netflix Dois homens cruzam seus caminhos durante um voo e, a partir de uma simples conversa, uma amizade inesperada surge. Henry Teague, um homem cansado de uma vida de trabalho árduo e envolvimento com crimes, vê nesse encontro a oportunidade de uma nova vida. Seu novo amigo, Mark, pode se tornar seu salvador e cúmplice. No entanto, nem tudo é o que parece, e ambos guardam segredos que podem arruinar não apenas a amizade, mas também suas vidas. Enquanto isso, nos bastidores, uma das maiores operações policiais do país se desenrola, trazendo consigo ameaças e consequências imprevisíveis para ambos os personagens. Nessa trama envolvente, a amizade, o perigo e a traição se entrelaçam, criando uma narrativa intensa que mantém o espectador na expectativa de descobrir o desfecho dessa história complexa.