40 livros que todos deveriam ler antes dos 40

A Festa do Bode (2000), Mario Vargas Llosa

Nos últimos dias da tirania do General Trujillo, no ano de 1961, Urania Cabral viaja para a República Dominicana, após 35 anos ausente do país, para visitar o pai doente. Enquanto ela relembra o passado, outras duas histórias narradas em paralelo colocam o leitor no centro da tomada de decisões do ditador e mostram a luta de pessoas comuns que decidem pegar em armas para derrubá-lo.