Desafio Amazon: você leu no máximo 14 desses 100 livros

Inspirada no jogo literário da BBC, que deixou leitores ao redor do mundo com a pulga atrás da orelha, a Bula decidiu lançar uma brincadeira ainda mais desafiadora: o Desafio Amazon. Apesar de levar este nome, ele não tem qualquer relação com a Amazon. Apenas utiliza uma lista de 100 obras que todos deveriam ler ao longo da vida, selecionadas pelos editores da companhia americana.

De acordo com uma pré-pesquisa realizada pela Bula, dificilmente algum leitor terá lido mais do que 14 dos 100 livros da seleção, que contempla títulos de diferentes estilos e gêneros literários, da literatura infantil a clássicos mundiais. Alguns deles são: “Alice no País das Maravilhas”, de Lewis Carroll; “Harry Potter e a Câmara Secreta”, de J. K. Rowling; “O Sol Também se Levanta”, Ernest Hemingway; “O Ano do Pensamento Mágico”, Joan Didion; e “O Sol é Para Todos”, de Harper Lee. Para participar do desafio, basta contabilizar os livros que você já leu. Caso o número exceda 14 títulos, você é um leitor muito acima da média.