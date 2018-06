15 livros fundamentais para uma infância feliz

O Pequeno Príncipe (1943), Antoine de Saint-Exupéry

Um piloto forçado a aterrissar no deserto do Saara encontra um pequeno príncipe, recém-chegado de um planeta distante. As sábias, encantadoras e inesquecíveis histórias contadas pelo pequeno príncipe falam de seu próprio planeta, com seus três vulcões e uma flor presunçosa.