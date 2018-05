Oito romances para reler até o mundo se acabar

O Gattopardo (1958), Giuseppe Tomasi de Lampedusa,

tradução de Marina Colasanti

Romance que se passa entre meados do século 19 e a chegada do século 20, quando o príncipe Don Fabrizio de Salina percebe os sinais dos novos tempos que chegam à Sicília. Garibaldi levantara as regiões na luta pela unificação da Itália e as que resistem sabem que enfrentam a roda implacável da História. A exemplo do que Marcel Proust fez com a decadência da aristocracia francesa, Lampedusa recria todo um mundo e nele insere personagens (Tancredi, sobrinho de Fabrizio, sua noiva Angelica e o padre Pirrone, por exemplo) que prendem o leitor pela intensidade e veracidade com que abraçam seus anseios, causas e lutas. É um romance sobre a nostalgia e as ruínas de uma era que se desfaz sob as vistas do príncipe, e sobre as suas ultrapassadas ideias a respeito dos homens e do mundo. Lampedusa, um aristocrata sem nenhum livro anterior, um antigo príncipe cuja linhagem se perdia no tempo, escreveu o romance em apenas dois anos (entre 1954 e 1956). Recusado por duas editoras antes de sua morte por causa de um câncer, em 1957, foi finalmente editado em 1958. Segundo Vargas Llosa, desde o seu surgimento “não se publicou na Itália, e talvez na Europa, um romance que pudesse rivalizar com ele em delicadeza de textura, em força descritiva e poder criador”.